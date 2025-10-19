Волонтери УЧХ чергували на місці ліквідації пожежі у Києві

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) підтримав вогнеборців управління ДСНС в місті Києві, які ліквідували пожежу на четвертому поверсі житлового будинку у Печерському районі столиці, повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Волонтери чергували на місці надзвичайної ситуації на випадок надання першої домедичної допомоги. Вони також організували пункт допомоги, де для рятувальників були гарячі напої, вода, перекуси.

За даними ДСНС України, до ліквідації пожежі було залучено понад 100 рятувальників. Пожежу ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.

Адреса будинку не повідомляється, але зі світлин видно, що мова йде про багатоповерхівку на вулиці Шота Руставелі, зведену до Першої Світової війни. Пожежа виникла на верхніх поверхах, у надбудові, зробленій орієнтовно у 1950х роках.