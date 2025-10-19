Інтерфакс-Україна
Події
13:22 19.10.2025

Волонтери УЧХ чергували на місці ліквідації пожежі у Києві

1 хв читати
Волонтери УЧХ чергували на місці ліквідації пожежі у Києві
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) підтримав вогнеборців управління ДСНС в місті Києві, які ліквідували пожежу на четвертому поверсі житлового будинку у Печерському районі столиці, повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Волонтери чергували на місці надзвичайної ситуації на випадок надання першої домедичної допомоги. Вони також організували пункт допомоги, де для рятувальників були гарячі напої, вода, перекуси.

За даними ДСНС України, до ліквідації пожежі було залучено понад 100 рятувальників. Пожежу ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.

Адреса будинку не повідомляється, але зі світлин видно, що мова йде про багатоповерхівку на вулиці Шота Руставелі, зведену до Першої Світової війни. Пожежа виникла на верхніх поверхах, у надбудові, зробленій орієнтовно у 1950х роках.

 

Теги: #допомога #пожежа #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:04 19.10.2025
Пожежу на складі в Подільському районі Києва ліквідовано, постраждалих немає

Пожежу на складі в Подільському районі Києва ліквідовано, постраждалих немає

01:02 18.10.2025
Ворог атакував Запоріжжя, виникла пожежа в адмінбудівлі

Ворог атакував Запоріжжя, виникла пожежа в адмінбудівлі

01:23 16.10.2025
У КМДА розповіли деталі щодо пожежі в непрацюючій будівлі одного з районів Києва

У КМДА розповіли деталі щодо пожежі в непрацюючій будівлі одного з районів Києва

12:14 15.10.2025
Майже 480 власників домогосподарств отримали мікрогранти від УЧХ

Майже 480 власників домогосподарств отримали мікрогранти від УЧХ

17:57 14.10.2025
УЧХ засудив атаку РФ на гумконвой на Херсонщині

УЧХ засудив атаку РФ на гумконвой на Херсонщині

11:42 14.10.2025
УЧХ навчив надавати першу допомогу близько 400 тисячам людей

УЧХ навчив надавати першу допомогу близько 400 тисячам людей

16:18 13.10.2025
УЧХ провів навчання з мінної безпеки для мешканців Сумщини

УЧХ провів навчання з мінної безпеки для мешканців Сумщини

03:37 13.10.2025
Окупанти вдарили по Ковпаківському району Сумщини, виникла пожежа та пошкоджено будинки

Окупанти вдарили по Ковпаківському району Сумщини, виникла пожежа та пошкоджено будинки

12:12 12.10.2025
УЧХ: П’ятеро дітей у безпеці – евакуація з Донеччини триває

УЧХ: П’ятеро дітей у безпеці – евакуація з Донеччини триває

13:48 11.10.2025
УЧХ вдосконалює механізми кризового реагування на надзвичайні ситуації

УЧХ вдосконалює механізми кризового реагування на надзвичайні ситуації

ВАЖЛИВЕ

РФ застосувала проти України понад 3 тис. ударних дронів та 1,3 тис. КАБ за тиждень, гальмує мирний процес – Зеленський

Кількість постраждалих унаслідок удару по Шахтарському на Дніпропетровщині зросла до 11-ти

Сили оборони збили 40 із 62 ворожих БПЛА

Ворог атакував Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровщини, поранено 10 людей

Міненерго повідомляє про аварійні відключення в окремих регіонах

ОСТАННЄ

Окупанти просунулися у Дніпропетровській та Запорізькій областях менш як на 7 кв.км за два дні – DeepState

Пасажиропотік на кордоні стабільний, потік на виїзд дорівнює потоку на в’їзд – Держприкордонслужба

Пакистан і Афганістан домовилися про негайне припинення вогню після мирних переговорів у Досі - ЗМІ

РФ застосувала проти України понад 3 тис. ударних дронів та 1,3 тис. КАБ за тиждень, гальмує мирний процес – Зеленський

Понеділок в Україні буде прохолодний із невеликими дощами, у вівторок потеплішає

Міністр оборони Німеччини розглядає загальний призов як стримуючий фактор проти РФ

Кількість постраждалих унаслідок удару по Шахтарському на Дніпропетровщині зросла до 11-ти

Польські громадяни масово готуються до можливого російського вторгнення – ЗМІ

РФ протягом доби 46 разів атакувала Чернігівщину: цілили по енергооб’єкту, пошкоджено інфраструктуру

Внаслідок обстрілів у Сумській області постраждали четверо людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА