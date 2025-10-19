РФ застосувала проти України понад 3 тис. ударних дронів та 1,3 тис. КАБ за тиждень, гальмує мирний процес – Зеленський

Фото: https://t.me/chernigivskaODA

Російські окупанти майже щодня здійснюють сотні атак на критичну й цивільну інфраструктуру України і лише поточного тижня застосували проти України понад 3270 ударних дронів, 1370 керованих авіабомб і майже 50 ракет різних типів, повідомив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що РФ постійно гальмує мирний процес.

"Україна ніколи не прагнула війни. Ми погодилися на безумовне припинення вогню, шукали можливості для миру й самі не раз пропонували світу, як зупинити удари в небі, на землі та в морі. Але саме Росія постійно гальмує цей процес – маніпулює, затягує переговори, тероризує наших людей повітряними ударами, нарощує штурми на фронті. Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати", - написав Зеленський в неділю в Телеграм.

За його словами, Україна постійно посилює свій захист та співпрацює з партнерами заради зміцнення протиповітряної оборони.

"Зупинити розмовами Путіна не вийде – потрібен тиск. Світ бачить, що Росія реагує на силу, отже, мир завдяки силі може спрацювати. Україна не подарує терористам жодної винагороди за їхні злочини, і ми розраховуємо на підтримку наших партнерів саме такої позиції. Потрібні рішучі кроки від США, Європи, країн G20, G7", - наголосив Зеленський.