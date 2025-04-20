Інтерфакс-Україна
Події
14:53 20.04.2025

Українська ППО за тиждень знищила майже 700 повітряних цілей

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Українська ППО за тиждень знищила майже 700 повітряних цілей
Фото: НГУ

Протягом тижня, з 14 по 20 квітня, протиповітряною обороною Сил оборони знищено 699 повітряних цілей, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України в телеграм-каналі.

Серед знищених цілей 3 крилаті ракети "Іскандер-К", 159 ударних БпЛА типу Shahed, 201 розвідувальний БпЛА та 336 БпЛА інших типів.

Крім того, авіацією Повітряних сил впродовж тижня здійснено 140 літаковильотів, зокрема понад 80 – на винищувальне авіаційне прикриттяб та близько 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Пілоти Повітряних сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.

Теги: #війна #ппо #тиждень #статистика

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