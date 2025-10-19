РФ протягом доби 46 разів атакувала Чернігівщину: цілили по енергооб’єкту, пошкоджено інфраструктуру
Протягом останньої доби російські війська 46 разів обстріляли Чернігівську область, під атаками опинилися 17 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
"У більшості випадків – атаки FPV-дронів та скиди з БпЛА у прикордонні", – зазначив Чаус.
За його словами, у селі Сновської громади пошкоджено житловий будинок та господарську будівлю. Увечері та вночі хвилею ударних дронів росіяни атакували Прилуччину, внаслідок чого постраждав один інфраструктурний об’єкт та приміщення пожежно-рятувальної частини.
"Учора ворог поцілив по енергообʼєкту в прикордонні. Без електропостачання опинилося близько 17 тисяч абонентів у Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Більшість вже підключено. Роботи із відновлення тривають", - інформує він.
Наразі без електрики залишаються частина населених пунктів Семенівської громади.
Він додав, що на всій території області зберігається дія графіків погодинних відключень.