Інтерфакс-Україна
Події
09:38 19.10.2025

Внаслідок обстрілів у Сумській області постраждали четверо людей

1 хв читати
Внаслідок обстрілів у Сумській області постраждали четверо людей
Фото: Нацполіція

У Сумській громаді внаслідок обстрілів постраждали четверо людей – три жінки 51, 53 та 32 років та 20-річний чоловік, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За добу було зафіксовано 112 обстрілів по 47 населених пунктах у 15 громадах області.

"Пошкодження у громадах: Миколаївська - господарська будівля; Сумська - приватні будинки, автомобіль, адмінбудівля, навчальний заклад, обʼєкти цивільної інфраструктури", - інформує Григоров у телеграм-каналі.

Теги: #сумська_область #обстріли

