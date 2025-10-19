Внаслідок обстрілів у Сумській області постраждали четверо людей

Фото: Нацполіція

У Сумській громаді внаслідок обстрілів постраждали четверо людей – три жінки 51, 53 та 32 років та 20-річний чоловік, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За добу було зафіксовано 112 обстрілів по 47 населених пунктах у 15 громадах області.

"Пошкодження у громадах: Миколаївська - господарська будівля; Сумська - приватні будинки, автомобіль, адмінбудівля, навчальний заклад, обʼєкти цивільної інфраструктури", - інформує Григоров у телеграм-каналі.