Інтерфакс-Україна
Події
02:39 19.10.2025

Зустріч Трампа з Путіним у Будапешті ставить ЄС у "незручне становище" — ЗМІ

Майбутня зустріч президента США Дональда Трампа з президентом РФ ставить лідерів ЄС та НАТО у "незручне та неприємне становище", оскільки питання російсько-української війни буде обговорюватися без участі самого Євросоюзу, повідомляє El Pais.

За інформацією видання, обране місце проведення зустрічі може принести користь Росії, поглибивши розбіжності в ЄС щодо Кремля. "Місце було обрано ретельно, оскільки це може принести користь Росії, поглибивши розбіжності в ЄС щодо Кремля. Це також може зробити велику послугу Орбану, який наступного року чекають вибори в його країні", — зазначив виданню європейський дипломат.

Для того, щоб уникнути конфлікту з Трампом, лідери ЄС, ймовірно, будуть змушені надати Путіну спеціальні дозволи на проліт через свій повітряний простір або змусити його летіти довшим маршрутом.

Публічно ж лідери ЄС заявляють, що така зустріч може бути корисною для врегулювання війни РФ проти України. Проте кілька джерел видання у приватних бесідах описують майбутню зустріч як "політичний жах" для Євросоюзу.

Джерело: https://elpais.com/

