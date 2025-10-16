Інтерфакс-Україна
Події
20:28 16.10.2025

Трамп домовився про зустріч з Путіним у Будапешті для обговорення можливості припинення війни в Україні

1 хв читати
Трамп домовився про зустріч з Путіним у Будапешті для обговорення можливості припинення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп вважає значним прогресом проведену в четвер розмову з Володимиром Путіним, назвавши її дуже продуктивною, та повідомив про заплановані зустрічі - особисту у Будапешті та на рівні радників перед тим.

"Після завершення розмови ми домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня. Перші зустрічі Сполучених Штатів проведе Державний секретар Марко Рубіо разом з різними іншими людьми, яких буде призначено пізніше. Місце зустрічі буде визначено пізніше. Потім ми з президентом Путіним зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб побачити, чи зможемо ми покласти край цій "безславній" війні між Росією та Україною", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social в четвер.

Далі буде

Теги: #путін #трамп #зустріч #будапешт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:24 16.10.2025
Трамп закінчив розмову з Путіним, вона була "позитивною і продуктивною"

Трамп закінчив розмову з Путіним, вона була "позитивною і продуктивною"

18:45 16.10.2025
Трамп повідомив про початок розмови з Путіним, про її зміст пообіцяв розповісти

Трамп повідомив про початок розмови з Путіним, про її зміст пообіцяв розповісти

17:42 16.10.2025
Трамп та Путін проведуть телефонну розмову в четвер – ЗМІ

Трамп та Путін проведуть телефонну розмову в четвер – ЗМІ

01:39 16.10.2025
Трамп планує обговорити з Зеленським намір України піти в наступ

Трамп планує обговорити з Зеленським намір України піти в наступ

01:20 16.10.2025
Єрмак і Рубіо обговорили підготовку найближчої зустрічі Зеленського й Трампа

Єрмак і Рубіо обговорили підготовку найближчої зустрічі Зеленського й Трампа

00:54 16.10.2025
Трамп: Моді запевнив мене, що Індія більше не купуватиме російську нафту

Трамп: Моді запевнив мене, що Індія більше не купуватиме російську нафту

23:38 15.10.2025
Трамп – Путіну: припини вбивати українців та росіян

Трамп – Путіну: припини вбивати українців та росіян

19:33 15.10.2025
Зеленський: Порядок денний нашої зустрічі з Трампом дуже змістовний

Зеленський: Порядок денний нашої зустрічі з Трампом дуже змістовний

09:46 15.10.2025
Україна та Франція скоординували позиції перед засіданням Євроради наступного тижня

Україна та Франція скоординували позиції перед засіданням Євроради наступного тижня

16:33 14.10.2025
Перший віцепрем’єр Федоров обговорив з міністром оборони Нідерландів ефективність "лінії дронів"

Перший віцепрем’єр Федоров обговорив з міністром оборони Нідерландів ефективність "лінії дронів"

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" обмежить потужність промспоживачам по всій Україні в п'ятницю з 7:00 до 20:00

"Укренерго" застосувало аварійні відключення в усіх регіонах України

Трамп повідомив про початок розмови з Путіним, про її зміст пообіцяв розповісти

Посольство України в Ірландії підтвердило інформацію про загибель 17-річного українця у Дубліні, тривають слідчі дії

Аварійні відключення в частині областей, в усіх регіонах застосовуються графіки обмеження потужності промисловості – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Міністр оборони України прибув до Люксембургу

Келлог зустрівся з українською делегацією у Вашингтоні

Українська делегація у Вашингтоні обговорила з головою Комітету з фінансових послуг Палати представників США кроки, як змусити РФ зупинити війну - Єрмак

Сибіга проінформував главу МЗС Сербії про наслідки російських атак

Жінка загинула через ворожий обстріл Дніпропетровщини

"Укренерго" обмежить потужність промспоживачам по всій Україні в п'ятницю з 7:00 до 20:00

"Укренерго" застосувало аварійні відключення в усіх регіонах України

Митники на ПП "Порубне - Сірет" серед підгузків у вантажівці виявили чоловіка

США та Україна створили БпЛА великої дальності з елементами ШІ

НАБУ повідомило чинному нардепу про підозру у відмиванні понад 9 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА