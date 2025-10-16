Трамп домовився про зустріч з Путіним у Будапешті для обговорення можливості припинення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп вважає значним прогресом проведену в четвер розмову з Володимиром Путіним, назвавши її дуже продуктивною, та повідомив про заплановані зустрічі - особисту у Будапешті та на рівні радників перед тим.

"Після завершення розмови ми домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня. Перші зустрічі Сполучених Штатів проведе Державний секретар Марко Рубіо разом з різними іншими людьми, яких буде призначено пізніше. Місце зустрічі буде визначено пізніше. Потім ми з президентом Путіним зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб побачити, чи зможемо ми покласти край цій "безславній" війні між Росією та Україною", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social в четвер.

