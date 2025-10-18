Окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждали троє цивільних, пошкоджено будинки та інфраструктуру

Ворог завдав ударів безпілотниками по Синельниківському району, гатячи по Межівській та Покровській громадах, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Постраждав 52-річний чоловік. Сталася пожежа, пошкоджений приватний будинок й авто", - інформує Лукашук.

За даними Лукашука, близько півтора десятка разів ворог бив по Нікопольщині, переважно по Покровській громаді, влучання зафіксовано й у райцентрі. У Покровській громаді постраждали двоє цивільних — 69-річний чоловік та 53-річна жінка, яким надали необхідну медичну допомогу.

"Пошкоджені 7 приватних будинків, 6 господарських споруд. гараж, надвірна споруда, парник, газогони та лінія електропередачі", — зазначив Лукашук.