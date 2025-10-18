Інтерфакс-Україна
20:24 18.10.2025

Окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждали троє цивільних, пошкоджено будинки та інфраструктуру

Ворог завдав ударів безпілотниками по Синельниківському району, гатячи по Межівській та Покровській громадах, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Постраждав 52-річний чоловік. Сталася пожежа, пошкоджений приватний будинок й авто", - інформує Лукашук.

За даними Лукашука, близько півтора десятка разів ворог бив по Нікопольщині, переважно по Покровській громаді, влучання зафіксовано й у райцентрі. У Покровській громаді постраждали двоє цивільних — 69-річний чоловік та 53-річна жінка, яким надали необхідну медичну допомогу.

"Пошкоджені 7 приватних будинків, 6 господарських споруд. гараж, надвірна споруда, парник, газогони та лінія електропередачі", — зазначив Лукашук.

 

Міненерго повідомляє про аварійні відключення в окремих регіонах

Сили оборони знищили 136 із 164 ворожих цілей під час нічної атаки - Повітряні сили

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 133 од. спецтехніки

Трамп вважає, що і Зеленський і Путін "чудово справляються" з переговорами

Трамп: Я думаю, що Путін хоче укласти угоду

Перемовини щодо постачання Україні озброєння з боку США перейшли у непублічну площину — Мережко

Стармер пропонує США та Україні спільно працювати над мирним планом за зразком Гази

Зеленський після візиту до США: Про Tomahawk не сказали "ні", але й не сказали "так"

Російські війська обстріляли житловий сектор на Харківщині, постраждали дві жінки

Фракція "Слуга Народу" наступного тижня проведе зустріч із прем’єр-міністеркою Свириденко

Мерц: Візит Зеленського до Трампа став попереджувальним сигналом для Європи

Міненерго повідомляє про аварійні відключення в окремих регіонах

Виставка портретів пензля Олександра Мурашка до 150-річчя художника відкрилася у Києві

В Сумах в результаті удару постраждали двоє людей – ДСНС

Уряд спростив процедури для здійснення швидких ремонтів критичної інфраструктури

