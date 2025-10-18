Інтерфакс-Україна
Події
18:13 18.10.2025

В Сумах в результаті удару постраждали двоє людей – ДСНС

В Сумах в результаті удару постраждали двоє людей – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські ударні безпілотники в суботу, 18 жовтня, атакували різні частини міста Суми, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Попередньо, травмовані дві людини. Ворог влучив по автозаправці, об’єктах залізничної інфраструктури, а також поблизу освітніх закладів", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Співробітники ДСНС обстежили території, виявили осередки горіння та ліквідували їх.

Теги: #дснс #обстріл #суми

