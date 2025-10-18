Інтерфакс-Україна
07:58 18.10.2025

Під ворожим обстрілом 15 населених пунктів Запорізької області, один постраждалий

Російські війська за добу здійснили майже 900 обстрілів по 15 населених пунктах Запорізької області, постраждала одна людина, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Один чоловік поранений внаслідок атаки дрону по Пологівському району. Упродовж доби окупанти завдали 898 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області", написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Малинівці та Новому, а 642 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Новоукраїнку, Червонодніпровку, Магдалинівку, Приморське, Степове,  Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Також 3 обстріли з РСЗВ завдано по території Новоандріївки, Полтавки та Малинівки, а 248 артилерійських ударів нанесено по території Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 21 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

 

