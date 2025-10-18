Зеленський після зустрічі з Трампом провів телефонну розмову з основними представниками Коаліції охочих

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з основними представниками Коаліції охочих, зокрема з лідерами Фінляндії, Норвегії, Великої Британії, Італії.

"Я мав спільну телефонну розмову з групою лідерів європейських країн, з основними представниками коаліції Охочих. Також з Урсулою фон дер Ляйен, Александр Стубб президент Фінляндії також приймав участь, і прем'єр-міністр Норвегії, і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. І також я хотів би подякувати прем'єр-міністрці Італії, вона також була, а також генеральний секретар НАТО долучився до розмови, і прем'єр-міністр Польщі", - сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

