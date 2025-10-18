Інтерфакс-Україна
Події
00:11 18.10.2025

Трамп закликав Зеленського та Путіна укласти угоду: зупинитися там, де вони є, та обом оголосити перемогу, а історія розсудить

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп закликав президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна укласти угоду: зупинитися там, де вони є, та обом оголосити перемогу, а історія розсудить.

"Зустріч з президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою та сердечною, але я сказав йому, як я також наполегливо радив президенту Путіну, що настав час зупинити вбивства та укласти УГОДУ!", - написав Трамп в Truth Social.

За його словами, "досить крові пролито, межі власності визначені Війною та Кишками". "Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидва претендують на Перемогу, нехай Історія вирішує! Жодних стрілянини, жодної смерті, жодних величезних та невиправданих витрат грошей. Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Тисячі людей гинуть щотижня - БІЛЬШЕ НІ, ПОВЕРТАЙТЕСЯ ДОДОМУ ДО СВОЇХ РОДИН З МИРОМ!", - зазначив Трамп.

Зеленський після зустрічі з Трампом погодився з цого пропозицію. "Ми маємо зупинитися на тому, де перебуваємо зараз. Трамп має рацію. А потім почати говорити про те, як зробити кроки до довгострокового миру", - сказав президент України на брифінгу.

Теги: #експрес #путін #трамп #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:29 18.10.2025
Росіяни побоюються Tomahawk, тому надсилають позитивні меседжі не українській стороні – Зеленський

Росіяни побоюються Tomahawk, тому надсилають позитивні меседжі не українській стороні – Зеленський

00:25 18.10.2025
Україна не може боротися своїми системами ППО проти балістики - Зеленський

Україна не може боротися своїми системами ППО проти балістики - Зеленський

00:21 18.10.2025
Зараз лише Трамп має діалог з Росією, Україні потрібні сильні безпекові гарантії – Зеленський

Зараз лише Трамп має діалог з Росією, Україні потрібні сильні безпекові гарантії – Зеленський

00:17 18.10.2025
США отримають певні типи українських БпЛА, вважає Зеленський

США отримають певні типи українських БпЛА, вважає Зеленський

00:13 18.10.2025
Зеленський обговорював з Трампом Tomahawk

Зеленський обговорював з Трампом Tomahawk

00:12 18.10.2025
Зеленський і Трамп не обговорювали відповіді України на російські удари

Зеленський і Трамп не обговорювали відповіді України на російські удари

00:12 18.10.2025
Питання територій України буде стосуватися будь-яких перемовин – Зеленський

Питання територій України буде стосуватися будь-яких перемовин – Зеленський

00:12 18.10.2025
Зеленський після зустрічі з Трампом провів телефонну розмову з основними представниками Коаліції охочих

Зеленський після зустрічі з Трампом провів телефонну розмову з основними представниками Коаліції охочих

23:49 17.10.2025
Зеленський і Трамп обговорили ППО та далекобійні системи

Зеленський і Трамп обговорили ППО та далекобійні системи

23:34 17.10.2025
Зеленський зателефонував кільком європейським лідерам після зустрічі з Трампом

Зеленський зателефонував кільком європейським лідерам після зустрічі з Трампом

ВАЖЛИВЕ

Трамп вважає, що і Зеленський і Путін "чудово справляються" з переговорами

Трамп: Я думаю, що Путін хоче укласти угоду

Трамп: Говоритимемо із Зеленським про мою розмову з Путіним

Україна має пропозицію до США щодо дронів, ракети "Tomahawk" будуть запускатися лише по військовим цілям – Зеленський

Зеленський планує обговорити з Трампом кроки, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів

ОСТАННЄ

Ворог атакував Запоріжжя, виникла пожежа в адмінбудівлі

Некомплекту військових хірургів у передових хірургічних групах та військово-мобільних госпіталях немає - Гуменюк

Головний хірург ЗСУ: характер сучасної бойової травми кардинально змінився, понад 80% поранень є осколковими

Головний хірург ЗСУ: близько 70% ампутацій пов’язані з відривом кінцівок

Зеленський залишив Білий дім - ЗМІ

Посол Бельгії про використання заморожених російських активів: ми не в опозиції, "репараційний кредит" - цікава пропозиція

Білий дім опублікував світлину з Трампом і Зеленським

Майже вся Чугуївська громада знеструмлена через масовану атаку ворожих БпЛА

Зустріч Зеленського та Трампа триває - джерело

Трамп не виключив, що Путін намагається тягнути час

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА