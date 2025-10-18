Трамп закликав Зеленського та Путіна укласти угоду: зупинитися там, де вони є, та обом оголосити перемогу, а історія розсудить

Президент США Дональд Трамп закликав президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна укласти угоду: зупинитися там, де вони є, та обом оголосити перемогу, а історія розсудить.

"Зустріч з президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою та сердечною, але я сказав йому, як я також наполегливо радив президенту Путіну, що настав час зупинити вбивства та укласти УГОДУ!", - написав Трамп в Truth Social.

За його словами, "досить крові пролито, межі власності визначені Війною та Кишками". "Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидва претендують на Перемогу, нехай Історія вирішує! Жодних стрілянини, жодної смерті, жодних величезних та невиправданих витрат грошей. Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Тисячі людей гинуть щотижня - БІЛЬШЕ НІ, ПОВЕРТАЙТЕСЯ ДОДОМУ ДО СВОЇХ РОДИН З МИРОМ!", - зазначив Трамп.

Зеленський після зустрічі з Трампом погодився з цого пропозицію. "Ми маємо зупинитися на тому, де перебуваємо зараз. Трамп має рацію. А потім почати говорити про те, як зробити кроки до довгострокового миру", - сказав президент України на брифінгу.