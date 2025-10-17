США можуть надати Україні застарілі "Томагавки", вразливі для російської ППО – ЗМІ

Фото: Unsplash

Американські та українські військові експерти вважають, що США, швидше за все, нададуть старіші моделі далекобійних ракет Tomahawk, які можуть бути перехоплені російськими засобами протиповітряної оборони, пише видання Axios у п'ятницю перед запланованою зустріччю президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

"Незрозуміло, яке покоління ракет отримає Україна. Українські чиновники вважають, що старіші версії будуть більш вразливими для російських систем ППО", - йдеться у статті.

При цьому видання наголошує, що поки що немає впевненості, що Трамп погодиться поставити "Томагавки" Україні. І наразі незрозуміло, скільки ракет США можуть виділити зі своїх запасів. Також у розпорядженні США є дуже мало систем "Тайфон", потрібних для запуску "Томагавків" з землі.

"Томагавки – це дозвукові крилаті ракети, які зазвичай запускаються з кораблів і підводних човнів ВМС США, згідно з проектом протиракетної оборони CSIS. Історично деякі моделі могли нести ядерні корисні навантаження. Але Україні, найімовірніше, доведеться запускати їх з суші. Армія США представила наземну пускову установку під назвою "Тайфон" у 2023 році. Це означає, що Трампу потрібно буде надати не лише "Томагавки", але й пускові установки. В обох випадках деякі чиновники в Пентагоні будуть дуже стурбовані виснаженням запасів США", - йдеться в статті.

Довжина ракет "Томагавк" становить приблизно 5,55 м, або 6,25 м з прискорювачем. Вони важать 1315 кг та мають заявлену дальність удару 1250-2500 км. Середня вартість однієї ракети становить $1,3 млн. Єдиний виробник - американська компанія Raytheon, також відома як RTX.

З часу розробки у 1970х роках США та їхні союзники використовували "Томагавки" понад 2350 разів в оперативних умовах. За цей час вони пройшли кілька модернізацій. Зокрема, Блок II використовувався протягом 1980-х років, Блок III з'явився у 1993 році, Блок IV був представлений на початку 2000-х років.

Лише кілька країн використовують "Томагавк": крім США, це Велика Британія, Японія, Австралія та Нідерланди. Останніми роками вони використовувалися для ударів по Сирії, Ємену та Ірану.