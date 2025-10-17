Зустріч Путіна і Трампа може відбутися протягом двох тижнів або трохи пізніше, заявили в Кремлі

Фото: https://www.foxnews.com

Слова президента США Дональда Трампа про можливу зустріч із російським колегою Володимиром Путіним протягом двох тижнів символізують загальне розуміння про необхідність не відкладати переговори надовго, заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Вона справді може відбутися протягом двох тижнів або трохи пізніше. Це загальне розуміння - що не потрібно нічого відкладати в довгий ящик", - сказав Пєсков журналістам у п’ятницю.

За його словами, Москва висунула ініціативу про розмову з Вашингтоном на найвищому рівні у зв’язку з успіхом президента США Дональда Трампа в процесі близькосхідного врегулювання.

Відповідаючи на уточнювальне запитання щодо того, чи зменшила загрозу поставок "Томагавків" в Україну телефонна розмова Путіна і Трампа, Пєсков сказав: "Напевно, це потрібно запитувати в наших американських візаві".