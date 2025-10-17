Зеленський та міністр енергетики США обговорили підтримку української енергосистеми

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський провів у Вашингтоні зустріч з міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Крісом Райтом під час якої детально обговорили енергетичні спроможності й потенційні проєкти для партнерства у сфері енергетики.

"Розповів про російські удари по українській енергетичній системі та потреби для якнайшвидшого відновлення постраждалих обʼєктів. Дякую за готовність допомогти всім необхідним для роботи нашої енергосистеми", - написав він про цю зустріч в офіційному телеграм-каналі.

Як повідомляють на сайті очільника Української держави, Кріс Райт відзначив лідерство президента України й мужність українського народу в боротьбі проти російської агресії. Він запевнив у підтримці України та зазначив, що США допоможуть усім необхідним для стійкості української енергосистеми, зокрема перед початком зими. Міністр енергетики також окремо акцентував на важливості розвитку співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки. Кріс Райт наголосив, що США зацікавлені у збільшенні присутності американського бізнесу в Україні.

Під час зустрічі детально обговорили енергетичні спроможності та потенційні проєкти для партнерства у сфері енергетики. Серед іншого йшлося про ядерну енергетику та скраплений газ.