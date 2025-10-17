Інтерфакс-Україна
Події
10:20 17.10.2025

Зеленський та міністр енергетики США обговорили підтримку української енергосистеми

1 хв читати
Зеленський та міністр енергетики США обговорили підтримку української енергосистеми
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський провів у Вашингтоні зустріч з міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Крісом Райтом під час якої детально обговорили енергетичні спроможності й потенційні проєкти для партнерства у сфері енергетики.

"Розповів про російські удари по українській енергетичній системі та потреби для якнайшвидшого відновлення постраждалих обʼєктів. Дякую за готовність допомогти всім необхідним для роботи нашої енергосистеми", - написав він про цю зустріч в офіційному телеграм-каналі.

Як повідомляють на сайті очільника Української держави, Кріс Райт відзначив лідерство президента України й мужність українського народу в боротьбі проти російської агресії. Він запевнив у підтримці України та зазначив, що США допоможуть усім необхідним для стійкості української енергосистеми, зокрема перед початком зими. Міністр енергетики також окремо акцентував на важливості розвитку співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки. Кріс Райт наголосив, що США зацікавлені у збільшенні присутності американського бізнесу в Україні.

Під час зустрічі детально обговорили енергетичні спроможності та потенційні проєкти для партнерства у сфері енергетики. Серед іншого йшлося про ядерну енергетику та скраплений газ.

Теги: #енергетика #сша #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:43 17.10.2025
Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому місці світу, окрім Росії та Білорусі, - Єрмак

Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому місці світу, окрім Росії та Білорусі, - Єрмак

11:07 17.10.2025
Зеленський обговорив з представниками енергокомпаній США ініціативи щодо нафти, газу та ядерної енергетики

Зеленський обговорив з представниками енергокомпаній США ініціативи щодо нафти, газу та ядерної енергетики

09:47 17.10.2025
Зеленський поінформував представників Lockheed Martin про потреби України в системах ППО і літаках F-16

Зеленський поінформував представників Lockheed Martin про потреби України в системах ППО і літаках F-16

09:42 17.10.2025
Зустріч Зеленського і Трампа заплановано на 20:00 за київським часом

Зустріч Зеленського і Трампа заплановано на 20:00 за київським часом

08:45 17.10.2025
Зеленський і представники оборонної компанії Raytheon обговорили можливості для посилення української ППО

Зеленський і представники оборонної компанії Raytheon обговорили можливості для посилення української ППО

02:48 17.10.2025
Безпека може бути гарантована, якщо домовленості, зокрема у Вашингтоні, будуть реалізовані - Зеленський

Безпека може бути гарантована, якщо домовленості, зокрема у Вашингтоні, будуть реалізовані - Зеленський

01:52 17.10.2025
Українська урядова делегація завершила робочий візит у США і прямує до Словаччини - ЗМІ

Українська урядова делегація завершила робочий візит у США і прямує до Словаччини - ЗМІ

01:36 17.10.2025
Орбан оголосив, що підготовка зустрічі Трампа й Путіна в Угорщині вже йде

Орбан оголосив, що підготовка зустрічі Трампа й Путіна в Угорщині вже йде

00:53 17.10.2025
Трамп припустив, що зустріч з Путіним в Угорщині може відбутися впродовж двох тижнів

Трамп припустив, що зустріч з Путіним в Угорщині може відбутися впродовж двох тижнів

22:55 16.10.2025
Зеленський: від зустрічі з Трампом очікуємо, що імпульс, який спрацював на Близькому Сході допоможе закінчити війну РФ проти України

Зеленський: від зустрічі з Трампом очікуємо, що імпульс, який спрацював на Близькому Сході допоможе закінчити війну РФ проти України

ВАЖЛИВЕ

Україна чекає на рішення США щодо Tomahawk - Єрмак

Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому місці світу, окрім Росії та Білорусі, - Єрмак

Аварійні відключення запроваджено у Києві та 12 областях, внаслідок ударів РФ є знеструмлення в кількох регіонах – "Укренерго"

Ворог просунувся у Запорізькій області – DeepState

Сили оборони успішно зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога – Сирський

ОСТАННЄ

Стартували спільні міжурядові українсько-словацькі консультації за участю Свириденко і Фіцо

Україна чекає на рішення США щодо Tomahawk - Єрмак

Росія і Україна не готові до укладення мирної угоди – Венс

На Полтавщині можуть застосовувати погодинні відключення

Улютін: Ринку надавачів соцпослуг на місцевому рівні потрібне перезавантаження

Екскерівник "Київзеленбуду" та бізнесмен привласнили 800 тис. грн, виділених на реконструкцію парку "Орлятко"

Більшість українців вважають, що в Україні ведуться спроби боротьби з корупцією, – опитування

Аварійні відключення запроваджено у Києві та 12 областях, внаслідок ударів РФ є знеструмлення в кількох регіонах – "Укренерго"

Ворог просунувся у Запорізькій області – DeepState

Мінкультури працює над розширенням спектру платних послуг заповідників і музеїв

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА