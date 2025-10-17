Інтерфакс-Україна
09:33 17.10.2025

На Одещині водій наїхав на пересувний блокпост, двоє військових загинули

В Одеській області, на автодорозі неподалік села Сухий Лиман, сталася ДТП в результаті якої загинули двоє військовослужбовців, віком 34 та 36 роки, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції Одещини.

"Попередньо встановлено, що 63-річний водій вантажівки здійснив наїзд на двох військовослужбовців, які знаходилися біля пересувного блокпосту. Керманич пояснив: він їх не помітив. На жаль, один потерпілий загинув на місці, другий – у "швидкій" по дорозі в лікарню", - зазначається в повідомленні.

За даними правоохоронців, перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він тверезий.

Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та затримання водія у процесуальному порядку.

На ділянці дороги, де сталася ДТП, ускладнено рух транспорту.

Теги: #одеська_область #дтп #військові

