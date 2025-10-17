17 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

17 жовтня 2025 року в Україні та світі відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності, День "Одягни червоне", Всесвітній день донорства та трансплантації органів, Всесвітній день травм.

Православна церква вшановує пам'ять святого пророка Осії; святого преподобномученика Андрія Критського.

День 1331 Російська агресія - Day 1331 Russian aggression

Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 47 / 196.

Цей день був заснований Організацією Об'єднаних Націй 1992 року для привернення уваги до глобальної проблеми бідності та необхідності її подолання.

Метою цього дня є підвищення обізнаності про причини та наслідки бідності, підтримка людей, які живуть у складних умовах, та визнання їхніх зусиль у боротьбі за краще життя. Цього дня проводяться різні заходи, включно з конференціями, семінарами, акціями та благодійними ініціативами.

День "Одягни червоне"

День "Одягни червоне" або День червоного одягу - це щорічний день дії, метою якого є висловити солідарність проти расизму, підтримати рівність і освіту з питань расової справедливості. День "Одягни червоне" відзначається щороку у третю пʼятницю жовтня.

Організатор — благодійна освітня організація Show Racism the Red Card (SRtRC), яка працює у Великій Британії та інших країнах, використовує популярність футболу для боротьби з дискримінацією.

Всесвітній день донорства та трансплантації органів

Вперше маніпуляції з переливання крові від людини до людини виконав у 1818 році англійський акушер Джеймс Бланделл. Саме йому ми вдячні за винайдення зручних інструментів для забору та переливання крові.

Перша спроба пересадки людського органу людині була зроблена у 1936 році у Херсоні Ю. Вороніним, спроба ця була невдалою. Лише у 1954 році Дж. Мюррею і Дж. Мерілу вдалося вдало пересадити нирку хворому на ниркову недостатність. Донором виступив брат-близнюк (однояйцевий) хворого.

Зараз трансплантологія практикується часто та успішно, але досі залишається дуже дорогою операцією.

Всесвітній день травм

Кожен рік 17 жовтня у всьому світі проводиться День травм. Цей захід вперше був проведений у 2011 році у Нью-Делі. Згідно зі статистикою ВООЗ, різноманітні травми – основна причина смерті та інвалідності по всій земній кулі.

Цей захід проводиться з метою привернути увагу суспільства до причин та наслідків травм, а також звернути увагу до проблем соціалізації травмованих людей, якості їхнього життя. Також метою цієї ініціативи є посилення обізнаності дорослих та дітей про те, як можна знизити ризик травматизму та зменшити вірогідність летальних випадків.

Цього дня народилися:

125 років від дня народження Петра Мефодійовича Василенка (1900–1999), українського вченого у галузі машинознавства і сільськогосподарської механіки;

125 років від дня народження Дениса Миколайовича Калюжного (1900-1976), українського гігієніста;

110 років від дня народження Артура Ашера Міллера (1915-2005), американського драматурга, прозаїка;

110 років від дня народження Марка Ілліча Янковського (1915-1980), українського художника театру, сценографа;

105 років від дня народження Юрія Олександровича Стельмащука (1920-1945), українського політичного діяча, одного з організаторів УПА на Волині;

95 років від дня народження Леоніда Самійловича Товстухи (1930-2010), українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва;

90 років від дня народження Олександра Даниловича Пономаріва (1935-2020), українського мовознавця, публіциста, перекладача, громадського діяча;

80 років від дня народження Володимира Андрійовича Чепелика (1945-2021), українського скульптора, педагога.

Ще в цей день:

1912 - Держави-члени Балканської Ліги оголошують війну Османській імперії;

1927 - ІІ Всеукраїнський собор УАПЦ;

1967 - У Великій Британії публікують "Акт про аборт", який започаткував легалізацію в Західній Європі штучного переривання вагітності;

1990 – У Києві на площі Жовтневої революції завершується голодування студентів, які домоглися від Верховної Ради УРСР ухвалення постанови про виконання їхніх політичних вимог;

1990 - Офіційна дата виникнення бази IMDb, найбільшої у світі база даних і вебсайт про кінематограф;

Церковне свято:

День пам’яті святого пророка Осії

Осія жив у ХІ столітті до н.е. і був пророком у царстві Ізраїль. Відомий своїми пророцтвами, спрямованими на відновлення віри і духовного життя народу Ізраїлю. Він закликав ізраїльтян повернутися до Бога і покинути ідолопоклонство. Його пророцтва були дуже сильними і приголомшливими і мали великий вплив на народ. Осія також відомий своїм пророцтвом про майбутнє Ізраїлю, де він передбачив, що народ буде підданий руйнівним вторгненням, але згодом Бог відновить його і дарує мир і благоденство.

Іменини:

Андрій, Антон, Дем’ян, Йосип, Леонтій, Олександр.

З прикмет цього дня:

Ще не всі дерева скинули листя — до затяжної зими; день теплий — зима буде м'якою; багато снігу випало — навесні можлива повінь; на дорогах все ще багнюка — до середини зими протримається тепло.