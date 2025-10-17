17 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти
17 жовтня 2025 року в Україні та світі відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності, День "Одягни червоне", Всесвітній день донорства та трансплантації органів, Всесвітній день травм.
Православна церква вшановує пам'ять святого пророка Осії; святого преподобномученика Андрія Критського.
День 1331 Російська агресія - Day 1331 Russian aggression
Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 47 / 196.
Цей день був заснований Організацією Об'єднаних Націй 1992 року для привернення уваги до глобальної проблеми бідності та необхідності її подолання.
Метою цього дня є підвищення обізнаності про причини та наслідки бідності, підтримка людей, які живуть у складних умовах, та визнання їхніх зусиль у боротьбі за краще життя. Цього дня проводяться різні заходи, включно з конференціями, семінарами, акціями та благодійними ініціативами.
День "Одягни червоне"
День "Одягни червоне" або День червоного одягу - це щорічний день дії, метою якого є висловити солідарність проти расизму, підтримати рівність і освіту з питань расової справедливості. День "Одягни червоне" відзначається щороку у третю пʼятницю жовтня.
Організатор — благодійна освітня організація Show Racism the Red Card (SRtRC), яка працює у Великій Британії та інших країнах, використовує популярність футболу для боротьби з дискримінацією.
Всесвітній день донорства та трансплантації органів
Вперше маніпуляції з переливання крові від людини до людини виконав у 1818 році англійський акушер Джеймс Бланделл. Саме йому ми вдячні за винайдення зручних інструментів для забору та переливання крові.
Перша спроба пересадки людського органу людині була зроблена у 1936 році у Херсоні Ю. Вороніним, спроба ця була невдалою. Лише у 1954 році Дж. Мюррею і Дж. Мерілу вдалося вдало пересадити нирку хворому на ниркову недостатність. Донором виступив брат-близнюк (однояйцевий) хворого.
Зараз трансплантологія практикується часто та успішно, але досі залишається дуже дорогою операцією.
Всесвітній день травм
Кожен рік 17 жовтня у всьому світі проводиться День травм. Цей захід вперше був проведений у 2011 році у Нью-Делі. Згідно зі статистикою ВООЗ, різноманітні травми – основна причина смерті та інвалідності по всій земній кулі.
Цей захід проводиться з метою привернути увагу суспільства до причин та наслідків травм, а також звернути увагу до проблем соціалізації травмованих людей, якості їхнього життя. Також метою цієї ініціативи є посилення обізнаності дорослих та дітей про те, як можна знизити ризик травматизму та зменшити вірогідність летальних випадків.
Цього дня народилися:
125 років від дня народження Петра Мефодійовича Василенка (1900–1999), українського вченого у галузі машинознавства і сільськогосподарської механіки;
125 років від дня народження Дениса Миколайовича Калюжного (1900-1976), українського гігієніста;
110 років від дня народження Артура Ашера Міллера (1915-2005), американського драматурга, прозаїка;
110 років від дня народження Марка Ілліча Янковського (1915-1980), українського художника театру, сценографа;
105 років від дня народження Юрія Олександровича Стельмащука (1920-1945), українського політичного діяча, одного з організаторів УПА на Волині;
95 років від дня народження Леоніда Самійловича Товстухи (1930-2010), українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва;
90 років від дня народження Олександра Даниловича Пономаріва (1935-2020), українського мовознавця, публіциста, перекладача, громадського діяча;
80 років від дня народження Володимира Андрійовича Чепелика (1945-2021), українського скульптора, педагога.
Ще в цей день:
1912 - Держави-члени Балканської Ліги оголошують війну Османській імперії;
1927 - ІІ Всеукраїнський собор УАПЦ;
1967 - У Великій Британії публікують "Акт про аборт", який започаткував легалізацію в Західній Європі штучного переривання вагітності;
1990 – У Києві на площі Жовтневої революції завершується голодування студентів, які домоглися від Верховної Ради УРСР ухвалення постанови про виконання їхніх політичних вимог;
1990 - Офіційна дата виникнення бази IMDb, найбільшої у світі база даних і вебсайт про кінематограф;
Церковне свято:
День пам’яті святого пророка Осії
Осія жив у ХІ столітті до н.е. і був пророком у царстві Ізраїль. Відомий своїми пророцтвами, спрямованими на відновлення віри і духовного життя народу Ізраїлю. Він закликав ізраїльтян повернутися до Бога і покинути ідолопоклонство. Його пророцтва були дуже сильними і приголомшливими і мали великий вплив на народ. Осія також відомий своїм пророцтвом про майбутнє Ізраїлю, де він передбачив, що народ буде підданий руйнівним вторгненням, але згодом Бог відновить його і дарує мир і благоденство.
Іменини:
Андрій, Антон, Дем’ян, Йосип, Леонтій, Олександр.
З прикмет цього дня:
Ще не всі дерева скинули листя — до затяжної зими; день теплий — зима буде м'якою; багато снігу випало — навесні можлива повінь; на дорогах все ще багнюка — до середини зими протримається тепло.