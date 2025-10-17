Безпека може бути гарантована, якщо домовленості, зокрема у Вашингтоні, будуть реалізовані - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, який перебуваэ з вызитом у США, відреагував на масований удар російських дронів по Кривому Рогу. Свою заяву він опублікував у офіційному телеграм-каналі в ніч на п'ятницю.

"Для Росії жодних змін: вона і зараз тероризує життя в Україні. Хвиля безпілотників ударила по Кривому Рогу – по цивільній інфраструктурі. Ще десятки ударних дронів були в небі. Зафіксовані також і ракети. Фактично цими тижнями жодної ночі не було без російських ударів по Україні. Більшість мішеней – саме інфраструктура. Системний терор проти нашої енергетики", - написав Зеленський у Телеграм.

"Росія розраховує залишити нашу частину Європи островом небезпек і знущання з життя людей. Важливо цього не допустити. Росія буде змушена зупинити війну, коли не зможе більше її продовжувати. І справжня готовність Росії до миру не в словах, які в Путіна ніколи не були в дефіциті, а в реальному припиненні ударів і вбивств, і саме із цим у нього проблеми", - наголосив Зеленський.

"Тому кожна система ППО для України має значення для порятунку життя. Кожне рішення, яке може посилити нас, наближає закінчення війни. Безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема, у Вашингтоні, буде реалізоване. Дякую кожному, хто з Україною!", - підсумував Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16511