23:03 16.10.2025

Сили оборони відбили з початку доби 146 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 146 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 63 авіаційних ударів, застосувала 37 ракет та скинула 125 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2 372 дрони-камікадзе та здійснили 3 301 обстріл позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 42 штурмові та наступальні дії. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30352

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ВАЖЛИВЕ

Трамп домовився про зустріч з Путіним у Будапешті для обговорення можливості припинення війни в Україні

"Укренерго" обмежить потужність промспоживачам по всій Україні в п'ятницю з 7:00 до 20:00

"Укренерго" застосувало аварійні відключення в усіх регіонах України

Трамп повідомив про початок розмови з Путіним, про її зміст пообіцяв розповісти

Посольство України в Ірландії підтвердило інформацію про загибель 17-річного українця у Дубліні, тривають слідчі дії

ОСТАННЄ

Зеленський: від зустрічі з Трампом очікуємо, що імпульс, який спрацював на Близькому Сході допоможе закінчити війну РФ проти України

Літак із Зеленським приземлився у США

Мобільні ЦНАПи надали держпослуги понад 7,5 тис. українців у ІІ кв. 2025 року

Трамп: Якщо Хамас продовжуватиме вбивати людей у ​​Ґазі, у нас не буде іншого вибору, крім як вбити їх

Президент фармкомпанії "Біофарма Плазма" розкритикував систему освіти в Україні

Орбан підтвердив готовність прийняти зустріч Трампа та Путіна

Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті відбудеться, важливо не дати Путіну тягнути час – ЦПД

Лідер республіканців у Сенаті США має намір винести на голосування проєкт про санкції проти країн, які торгують з РФ

Трамп домовився про зустріч з Путіним у Будапешті для обговорення можливості припинення війни в Україні

Трамп закінчив розмову з Путіним, вона була "позитивною і продуктивною"

