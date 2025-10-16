Сили оборони відбили з початку доби 146 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 146 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 63 авіаційних ударів, застосувала 37 ракет та скинула 125 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2 372 дрони-камікадзе та здійснили 3 301 обстріл позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 42 штурмові та наступальні дії.

