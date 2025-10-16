Інтерфакс-Україна
20:53 16.10.2025

Президент фармкомпанії "Біофарма Плазма" розкритикував систему освіти в Україні

Нинішня система освіти в України є гальмом на шляху інвестицій та розвитку бізнесу, її треба змінити, вважає президент фармацевтичної компанії "Біофарма Плазма" Костянтин Єфіменко.

"Для того, щоб ми реалізували зміни, щоб ми проінвестували за сім років $ 500 млн, потрібно, щоб змінилася докорінно система освіти", - заявив він на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) у четвер.

Єфіменко зазначив негативні наслідки для початкової школи навчання онлайн, яке практикується в Україні останні шість років.

"Тому ми школу втратили повністю. Ми сьогодні отримуємо дітей з абсолютно нульовими знаннями, і ми повинні це розуміти, щоб розуміти точку, в якій ми знаходимося", - сказав він.

Єфіменко підкреслив необхідність інвестувати в освіту та переглянути програми навчання.

"Треба змінити систему освіти, треба прибрати всі ці уроки щастя, якісь психологічні уроки і повернути в школу математику, хімію і біологію", - вважає бізнесмен, ексміністр транспорту та зв’язку.

Крім того Єфіменко підкреслив необхідність оновити навчальні лабораторії вишів.

"Я проїхав в Києві практично всі університети, де викладають хімію і біологію. І скажу так: всі їхні лабораторії застаріли 34 роки тому. Все, що там є по хімії, по біології, по фізиці, треба зібрати і викинути. Вся база університетів гірша, ніж одна лабораторія "Біофарми", в яку ми вклали $25 млн. Але давайте задумаємося: периферійна компанія з Білої Церкви має кращу лабораторну базу, ніж всі університети, включно з національними. Ну куди це годиться?" - сказав він.

Єфіменко зазначив високий попит на кваліфіковані кадри: "Нам потрібні люди, але на зупинці тролейбусу ми їх виховувати не можемо. Треба купити хроматографи, треба купити цитометри, треба знайти обладнання, підключити його. А цього немає".

"Ми створили дві школи, тому що ми розуміємо, що шкільної освіти немає. Ми створили свою кафедру в університеті Шевченка. Там зараз 15 дітей навчаються, я сам знаходжу викладачів, сам плачу їм гроші, це в рік більше $ 1 млн. Ми зараз видаємо підручники. Важніше цього лише те, що є на фронті", - сказав він.

Теги: #критика #освіта #біофарма

