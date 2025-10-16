Інтерфакс-Україна
Події
20:50 16.10.2025

Орбан підтвердив готовність прийняти зустріч Трампа та Путіна

Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що він готовий прийняти зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Будапешті, Угорщина.

"Запланована зустріч між президентами США і Росії – це чудова новина для миролюбних людей усього світу. Ми готові!" - написав Орбан у соціальній мережі Х у четвер.

Як повідомлялося, Трамп провів в четвер розмову з Володимиром Путіним, назвавши її дуже продуктивною, та повідомив про заплановані зустрічі – особисту у Будапешті та на рівні радників перед тим. Він також сказав, що під час запланованої зустрічі в п'ятницю з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті сторони обговорять цю розмову з Путіним "та багато іншого".

При цьому Трамп повідомив, що під час розмови з Путіним багато часу присвятив обговоренню "торгівлі між РФ та США після закінчення війни з Україною".

 

