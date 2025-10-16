Інтерфакс-Україна
Події
19:33 16.10.2025

"Укренерго" обмежить потужність промспоживачам по всій Україні в п'ятницю з 7:00 до 20:00

НЕК "Укренерго" застосовує графіки обмеження потужності для промисловості увечері четверга й анонсувала їх з 7:00 до 20:00 п’ятниці, повідомила компанія в Телеграм.

"17 жовтня застосування графіків обмеження потужності для промисловості заплановане на всій території України в період з 07:00 до 22:00", – йдеться в повідомленні.

Також в усіх регіонах до кінця поточної доби продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів, зазначає НЕК.

Як повідомлялося, обмеження для промисловості по всій Україні почали застосовуватися після масованої атаки РФ по енергосистемі 10 жовтня. В системі – значний дефіцит потужності при рості споживання.

 

Теги: #промспоживачі #укренерго #відключення

