18:45 16.10.2025
Трамп повідомив про початок розмови з Путіним, про її зміст пообіцяв розповісти
Президент США Дональд Трамп повідомив про початок тривалої розмови з Володимиром Путіним, за підсумками якої пообіцяв розповісти про її зміст.
"Я зараз розмовляю з президентом Путіним. Розмова триває, вона буде тривалою, і я, як і президент Путін, доповім про її зміст після її завершення", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social в четвер.
Як повідомлялось, Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні у п’ятницю, 17 жовтня.
Джерела:
https://x.com/TrumpDailyPosts/status/1978845597991117010
https://x.com/WhiteHouse/status/1978844711990288393