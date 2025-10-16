Трамп повідомив про початок розмови з Путіним, про її зміст пообіцяв розповісти

Президент США Дональд Трамп повідомив про початок тривалої розмови з Володимиром Путіним, за підсумками якої пообіцяв розповісти про її зміст.

"Я зараз розмовляю з президентом Путіним. Розмова триває, вона буде тривалою, і я, як і президент Путін, доповім про її зміст після її завершення", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social в четвер.

Як повідомлялось, Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні у п’ятницю, 17 жовтня.

Джерела:

https://x.com/TrumpDailyPosts/status/1978845597991117010

https://x.com/WhiteHouse/status/1978844711990288393