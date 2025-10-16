Інтерфакс-Україна
17:22 16.10.2025

Шмигаль провів зустріч з новим міністром ЗС Франції: Будемо посилювати наше співробітництво

Міністр оборони України Денис Шмигаль та новопризначений міністр збройних сил Франції Катрін Вотрен у Брюсселі обговорили подальшу оборонну співпрацю між країнами.

"Під час зустрічі на полях Контактної групи з питань оборони України привітав Катрін Вотрен з призначенням на посаду міністра збройних сил Франції. Обговорили подальшу оборонну співпрацю між нашими країнами. Будемо посилювати наше співробітництво", - написав Шмигаль у соцмережі Х.

Він також подякував французькому народу за всю допомогу, надану Україні.

Як повідомлялося, склад чергового уряду Франції після повторного призначення на пост прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню було оголошено 13 жовтня.

Жан-Ноель Барро знову отримав посаду міністра закордонних справ. Міністром збройних сил стала Катрін Вотрен, колишня міністерка праці. Міністром внутрішніх справ призначено префекта паризької поліції Лорана Нуньєса. Міністром юстиції знову призначений Жеральд Дарманен. Ролан Лескюр залишається міністром економіки і фінансів. Зберегла свою посаду і міністерка культури Рашида Даті.

10 жовтня президент Франції Емманюель Макрон знову призначив прем’єр-міністром Лекорню, який раніше подав у відставку.

