16:28 16.10.2025

Єрмак обговорив з американськими сенаторами військову співпрацю, тиск на РФ і повернення дітей

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який перебуває в США у складі делегації на чолі з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко та разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим, повідомив про низку зустрічей з американськими сенаторами від різних політичних партій та обговорив з ними військову співпраця України та США, економічний тиск на РФ та повернення депортованих до РФ українських дітей.

"Теми: військова та економічна співпраця — зокрема, розширення спільних виробничих потужностей у рамках Drone Deal, посилення ППО та далекобійних спроможностей України за рахунок заморожених російських активів, видобуток стратегічних рідкоземельних елементів, а також енергетичні проєкти. Також говорили про посилення санкційного режиму: закриття лазівок, які досі дозволяють Кремлю купувати західні компоненти для своїх ракет, та обмеження доходів від продажу енергоресурсів", - написав Єрмак в Телеграм у четвер за результатами зустрічі.

За його словами, особлива увага була присвячена темі дітей. "Добігає завершення підготовка законопроєкту, який визнає РФ державою — спонсором тероризму, доки вона не поверне всіх українських дітей, яких викрала", - повідомив Керівник Офісу президента.

Зустрічі пройшли з представниками Республіканської партії, зокрема, головою Бюджетного комітету Сенату США Ліндсі Гремом, головою Комітету із закордонних справ Джимом Рішем, головою комітету з питань збройних сил Роджером Вікером, Деном Салліваном, Кеті Брітт, з представниками Демократичної партії Річардом Блументалем, Крісом Кунсом, Шелдон Вайтгауз, а також з незалежним сенатором Ангусом Кінгом.

"Мали й окремі зустрічі. Щиро вдячні сенаторці Джоні Ернст, ветеранці армії США, яка робить значний внесок у питання оборонної співпраці наших держав, та сенатору Чаку Граслі — Голові Юридичного комітету Сенату, одному з найавторитетніших республіканців у Конгресі. Його досвід є безцінним для того, щоб міжнародні санкції проти агресора працювали ефективно і прозоро", - додав Єрмак. 

