Інтерфакс-Україна
Події
11:25 16.10.2025

Росіяни обстріляли Донеччину, одна людина загинула, шістьох поранено – ОВА

Росіяни обстріляли Донеччину, одна людина загинула, шістьох поранено – ОВА
За 15 жовтня поліція зафіксувала 2109 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Під вогнем перебували сім населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, села Ганнівка, Очеретине. Пошкоджено 38 цивільних об’єктів, з них 28 житлових будинків", - вказується у повідомленні.

Так, за даними поліції росіяни скинули на Добропілля чотири бомби "КАБ-250" – вбили цивільну особу, ще двох людей поранили. Руйнувань зазнали дві адмінбудівлі.

Двоє поранених – у Костянтинівці. Ворог вдарив по місту авіабомбою "КАБ-250", ствольною артилерією та FPV-дронами. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків і приватну оселю.

Лиман витримав шість російських атак. Двоє людей зазнали поранень, пошкоджено  один багатоквартирний і чотири приватних будинки.

У Краматорську внаслідок влучання трьох дронів пошкоджено один багатоквартирний і два приватних будинки.

Дружківку атакувати три БпЛА "Герань-2" – пошкодили чотири багатоквартирних і  десять приватних будинків, заклад освіти.

На Очеретине Олександрівської ТГ окупанти спрямували 7 БпЛА "Герань-2" – руйнувань зазнали багатоквартирний будинок,  корівник, керамічний цех, ветеринарний санпропускник, автомобільна вагова.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

