ПС ЗСУ: РФ атакувала 357 різними засобами, є прямі ураження 14 ракетами та 37 ударними БпЛА

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони минулої ночі знешкодили 288 цілей противника із 357, що атакували Україну, прямі влучання зафіксовані на 14 локаціях: 14 ракет та 37 ударних БпЛА, повідомила пресслужба Повітряних сил (ПС) ЗСУ.

"У ніч на 16 жовтня (з 20:00 15 жовтня) противник завдав комбінованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 357 засобів повітряного нападу – 37 ракет (28 із них – "балістика") та 320 БпЛА різних типів", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграм-каналі у четвер.

Повідомляється, що основний напрямок удару – Полтавщина та Харківщина. "Наразі зафіксовано прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - повідомили у ПС ЗСУ.

У Повітряних силах дали повний опис того, чим РФ атакувала Україну вночі. Це 320 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, близько 200 із них – "шахеди"; дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Рязанської обл. - РФ; 26 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Курська, Воронезька обл. – РФ); дві крилатих ракети Іскандер-К (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська. – РФ); сім керованих авіаційних ракет Х-59.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 288 повітряних цілей: 283 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 5 керованих авіаційних ракет Х-59. Крім того (станом на 10.00), 18 ворожих ракет локаційно втрачені, інформація уточнюється.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.