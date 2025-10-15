У створенні єдиного ППО-щита на заході України є зрушення - голова делегації Ради у ПА НАТО

У питанні створення єдиного щита протиповітряної оборони для західної частини України є зрушення, заявив голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"Тут є також певні зрушення, не скажу, що це питання вирішене, але воно вже обговорюється більш на технічному рівні. Я сподіваюся, що все ж таки це рішення буде прийнято, що дозволить нам... вивільнити наші системи ППО, частину з них, з західних кордонів і перевести їх до центральної частини або до східної частини. Тим самим більш ефективно захищати наше небо", - сказав Чернєв у ефірі національного телемарафону в середу.

Він зазначив, що члени української делегації порушували це питання на зустрічах у рамках 71-й щорічної сесії ПА НАТО у Любляні (Словенія).