Інтерфакс-Україна
Події
19:19 15.10.2025

У створенні єдиного ППО-щита на заході України є зрушення - голова делегації Ради у ПА НАТО

1 хв читати
У створенні єдиного ППО-щита на заході України є зрушення - голова делегації Ради у ПА НАТО

У питанні створення єдиного щита протиповітряної оборони для західної частини України є зрушення, заявив голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"Тут є також певні зрушення, не скажу, що це питання вирішене, але воно вже обговорюється більш на технічному рівні. Я сподіваюся, що все ж таки це рішення буде прийнято, що дозволить нам... вивільнити наші системи ППО, частину з них, з західних кордонів і перевести їх до центральної частини або до східної частини. Тим самим більш ефективно захищати наше небо", - сказав Чернєв у ефірі національного телемарафону в середу.

Він зазначив, що члени української делегації порушували це питання на зустрічах у рамках 71-й щорічної сесії ПА НАТО у Любляні (Словенія).

Теги: #ппо #рада #думка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:34 15.10.2025
Греція може допомогти з ППО - Зеленський

Греція може допомогти з ППО - Зеленський

19:23 13.10.2025
Новий конкурс з відбору суддів КС стартує 14 жовтня

Новий конкурс з відбору суддів КС стартує 14 жовтня

09:31 13.10.2025
Сили оборони збили 69 ворожих БПЛА

Сили оборони збили 69 ворожих БПЛА

08:39 13.10.2025
ПА НАТО голосуватиме за резолюцію про оборонні імперативи Альянсу – нардеп

ПА НАТО голосуватиме за резолюцію про оборонні імперативи Альянсу – нардеп

22:44 11.10.2025
Треба вчитися в України, чиї системи ППО збивають 80% цілей - Кубілюс

Треба вчитися в України, чиї системи ППО збивають 80% цілей - Кубілюс

18:46 11.10.2025
Зеленський назвав енергетичне обладнання, фінанси і ППО головними темами переговорів з партнерами

Зеленський назвав енергетичне обладнання, фінанси і ППО головними темами переговорів з партнерами

16:37 11.10.2025
Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

09:12 11.10.2025
Збито/подавлено 54 цілі противника, зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях

Збито/подавлено 54 цілі противника, зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях

20:17 10.10.2025
Зеленський обговорював з Трампом можливість передачі не лише Tomahawk

Зеленський обговорював з Трампом можливість передачі не лише Tomahawk

19:22 10.10.2025
Свириденко внесла до Ради подання про призначення Бережної віцепремʼєр-міністеркою з гуманітарної політики

Свириденко внесла до Ради подання про призначення Бережної віцепремʼєр-міністеркою з гуманітарної політики

ВАЖЛИВЕ

В Україні є потенціал, щоб масштабувати далекобійні можливості - Зеленський

Зеленський: Порядок денний нашої зустрічі з Трампом дуже змістовний

Аварійні відключення світла по всій Україні, за винятком Донеччини та Чернігівщини

Екстрені відключення е/е введено в Києві та низці областей

Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

ОСТАННЄ

Український виконавець Дорн заявляє, що виїхав з України за декілька днів до початку повномасштабної війни

Україна синхронізує в свої юрисдикції новий пакет санкцій від Британії - Зеленський

Шмигаль повідомив про підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо Нордично-Балтійської навчальної ініціативи

Шмигаль: Ми продовжимо удари вглиб РФ, тип ракет назвуть президенти Трамп та Зеленський

У Тернополі затримано групу військових, причетних до насильницьких та майнових злочинів - поліція

В Україні є потенціал, щоб масштабувати далекобійні можливості - Зеленський

Зеленський: Порядок денний нашої зустрічі з Трампом дуже змістовний

Пісторіус: Ми інтенсифікуємо співпрацю між "оборонкою" ФРН та України та започатковуємо ініціативу з модернізації поставленого ЗСУ озброєння

Міський голова Дніпрорудного загинув у російському полоні через катування

Ізраїль не буде вести переговори щодо другої фази мирної угоди, поки ХАМАС не поверне всіх загиблих заручників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА