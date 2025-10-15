Інтерфакс-Україна
Події
17:34 15.10.2025

McDonald’s відкрив 49-й ресторан у Києві

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s, відкрило новий заклад у Києві на Мінському масиві на вул.Петра Калнишевського, 2, повідомила пресслужба компанії в середу.

Це вже сьомий заклад, який компанія відкрила цього року. Він став 49-м рестораном McDonald’s "МакДональдз"у Києві та 116-м рестораном мережі в Україні, який працює.

В одноповерховому ресторані площею біля 470 кв.м є 120 місць в залі та ще 184 на терасі. Завдяки новому закладу створено 60 робочих місць. У ньому вперше в Україні втілено новий дизайн компанії, натхненний улюбленими стравами й класичними кольорами бренду.

Тут доступні всі ключові канали продажу. Зробити замовлення через термінали самообслуговування можна 6:00 до 23:00, на "МакДрайві" - з 5:00 до 23:30. Найближчим часом у ресторані також стане доступною послуга доставки "МакДелівері".

Перший заклад мережі McDonald’s в Україні відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Наразі 116 ресторанів працюють в Україні, ще 15 ресторанів зачинено через вимоги безпеки.

Теги: #київ #mcdonalds

