Естонський суд зобов'язав криптотрейдера, який допоміг ЗС РФ, виплатити 30-кратну суму Українському культурному центру

Суд в Естонії зобов’язав криптотрейдера, який у 2022 році зробив три пожертвування організації, яка допомагала російській окупаційній армії, виплатити 30-кратну вартість цього пожертвування українській неурядовій організації, повідомляє естонське видання Err.

"Використовуючи свій обліковий запис Binance, підозрюваний тричі пожертвував понад 0,0008 біткойна. Оскільки ціна біткойна коливалася, вартість переказів становила відповідно 23,30 євро, 15,20 євро та 16,10 євро, згідно з датами, на загальну суму 54,60 євро. Ця діяльність швидко привернула увагу Служби внутрішньої безпеки Естонії (СВБ), якій підозрюваний повідомив, що ніколи не мав наміру підтримувати війну Росії в Україні, до якої вони мають негативне ставлення. Злочин завершився угодою про визнання вини, за якою криптоінвестор погодився виплатити українській благодійній організації суму, що в 30 разів перевищує суму, раніше пожертвувану на користь російських солдатів, або 1638 євро", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, відзначає видання, Генеральна прокуратура Естонії запровадила нову кримінальну політику, згідно з якою особи, спіймані на пожертвуванні коштів російським збройним силам, повинні сплачувати значні штрафи.

Одержувача грошей прокуратура обрала випадковим чином. Ним став Український культурний центр в Таллінні (Ukraina Kultuurikeskus).

Криптоінвестору також було наказано виконати 75 годин громадських робіт. Його особа при цьому не розкривається.

За словами прокурора Маргарет Берес, тридцятикратного фінансового внеску українцям та громадських робіт достатньо, щоб вплинути на правопорушника. Однак, якщо криптоінвестор не виконає взятих на себе зобов’язань, прокуратура відновить кримінальну справу.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна прокоментував цей випадок, написавши в соцмережі Х: "Надіслали 54 євро в біткоїнах на підтримку війни Росії? Тепер заплатіть 1638 євро на підтримку України, плюс 75 годин громадських робіт. Генеральний прокурор Естонії робить військові пожертви дуже дорогими".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у відповідь назвав це рішення естонського суду важливим. "Це справді важливе рішення. Підтримка російської агресії проти України є незаконною та аморальною. Я сподіваюся, що інші країни скористаються досвідом Естонії та будуть рішучішими у покаранні прихильників війни Росії проти України", - написав він в Х, коментуючи пост свого естонського колеги.

