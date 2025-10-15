Інтерфакс-Україна
Події
15:02 15.10.2025

Естонський суд зобов'язав криптотрейдера, який допоміг ЗС РФ, виплатити 30-кратну суму Українському культурному центру

2 хв читати
Естонський суд зобов'язав криптотрейдера, який допоміг ЗС РФ, виплатити 30-кратну суму Українському культурному центру

Суд в Естонії зобов’язав криптотрейдера, який у 2022 році зробив три пожертвування організації, яка допомагала російській окупаційній армії, виплатити 30-кратну вартість цього пожертвування українській неурядовій організації, повідомляє естонське видання Err.

"Використовуючи свій обліковий запис Binance, підозрюваний тричі пожертвував понад 0,0008 біткойна. Оскільки ціна біткойна коливалася, вартість переказів становила відповідно 23,30 євро, 15,20 євро та 16,10 євро, згідно з датами, на загальну суму 54,60 євро. Ця діяльність швидко привернула увагу Служби внутрішньої безпеки Естонії (СВБ), якій підозрюваний повідомив, що ніколи не мав наміру підтримувати війну Росії в Україні, до якої вони мають негативне ставлення. Злочин завершився угодою про визнання вини, за якою криптоінвестор погодився виплатити українській благодійній організації суму, що в 30 разів перевищує суму, раніше пожертвувану на користь російських солдатів, або 1638 євро", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, відзначає видання, Генеральна прокуратура Естонії запровадила нову кримінальну політику, згідно з якою особи, спіймані на пожертвуванні коштів російським збройним силам, повинні сплачувати значні штрафи.

Одержувача грошей прокуратура обрала випадковим чином. Ним став Український культурний центр в Таллінні (Ukraina Kultuurikeskus).

Криптоінвестору також було наказано виконати 75 годин громадських робіт. Його особа при цьому не розкривається.

За словами прокурора Маргарет Берес, тридцятикратного фінансового внеску українцям та громадських робіт достатньо, щоб вплинути на правопорушника. Однак, якщо криптоінвестор не виконає взятих на себе зобов’язань, прокуратура відновить кримінальну справу.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна прокоментував цей випадок, написавши в соцмережі Х: "Надіслали 54 євро в біткоїнах на підтримку війни Росії? Тепер заплатіть 1638 євро на підтримку України, плюс 75 годин громадських робіт. Генеральний прокурор Естонії робить військові пожертви дуже дорогими".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у відповідь назвав це рішення естонського суду важливим. "Це справді важливе рішення. Підтримка російської агресії проти України є незаконною та аморальною. Я сподіваюся, що інші країни скористаються досвідом Естонії та будуть рішучішими у покаранні прихильників війни Росії проти України", - написав він в Х, коментуючи пост свого естонського колеги.

Джерела:

https://news.err.ee/1609829268/estonian-court-orders-crypto-trader-to-pay-ukrainian-ngo-30x-value-of-russian-donation

https://x.com/Tsahkna/status/1978123936547102739

https://x.com/andrii_sybiha/status/1978408309808873918

 

Теги: #суд #крипта #естонія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:03 14.10.2025
Труханов планує оскаржити позбавлення громадянства в суді

Труханов планує оскаржити позбавлення громадянства в суді

15:05 13.10.2025
Суд продовжить розгляд позову Порошенка про скасування санкцій проти нього в закритому режимі 7 листопада - адвокат

Суд продовжить розгляд позову Порошенка про скасування санкцій проти нього в закритому режимі 7 листопада - адвокат

01:13 12.10.2025
Європа повинна згуртовано тиснути на Китай щоб зупинити його підтримку Росії - Цахкна

Європа повинна згуртовано тиснути на Китай щоб зупинити його підтримку Росії - Цахкна

17:20 11.10.2025
Естонія тимчасово закрила пункт пропуску Саатсе на кордоні з РФ

Естонія тимчасово закрила пункт пропуску Саатсе на кордоні з РФ

12:29 10.10.2025
Суд припинив діяльність Духовного управління мусульман Криму

Суд припинив діяльність Духовного управління мусульман Криму

11:21 10.10.2025
На Черкащині військовослужбовця засуджено до 9 років ув’язнення за вбивство дворічного сина – прокуратура

На Черкащині військовослужбовця засуджено до 9 років ув’язнення за вбивство дворічного сина – прокуратура

19:35 08.10.2025
Правоохоронці повідомили колишньому судді одного з районних судів Дніпропетровщини про підозру в отриманні хабаря

Правоохоронці повідомили колишньому судді одного з районних судів Дніпропетровщини про підозру в отриманні хабаря

15:11 07.10.2025
Україна отримає від Естонії понад 150 наземних безпілотних платформ THeMIS

Україна отримає від Естонії понад 150 наземних безпілотних платформ THeMIS

12:55 01.10.2025
МЗС Естонії: Росія повинна припинити ядерний терор та повернути ЗАЕС під контроль України

МЗС Естонії: Росія повинна припинити ядерний терор та повернути ЗАЕС під контроль України

14:00 28.09.2025
Естонія виділяє EUR10 млн на ініціативу НАТО PURL для оборони України – глава МЗС

Естонія виділяє EUR10 млн на ініціативу НАТО PURL для оборони України – глава МЗС

ВАЖЛИВЕ

Рютте: Більше половини союзників по НАТО долучилися до ініціативи PURL

Жодних скорочень виплат військовим у 2026 році не буде - нардеп

Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

ВАКС закрив справу ексміністра Пивоварського за термінами давності

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський створив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив Лисака її керівником

ОСТАННЄ

Уряд затвердив постанову про передачу розробок Міноборони у серійне виробництво перевіреним компаніям

Розпочалося 31-ше засідання у форматі "Рамштайн"

Рютте: Більше половини союзників по НАТО долучилися до ініціативи PURL

Зарплата вчителя в Україні становить 60-70% від середньої по країні - голова комітету Ради

Рютте не коментує можливий продаж США Україні Tomahawk, але вітає майбутню зустріч Трампа з Зеленським

Стефанчук передав спікеру Палати громад британського парламенту оновлений список оборонних потреб України

"Укрінформ", іномовлення і телемарафон "Єдині новини" вийдуть з-під Мінкультури в управлінням Кабміном

Мінкультури думає над фінансуванням наповнення фондів бібліотек за рахунок коштів програми "єКнига"

Жодних скорочень виплат військовим у 2026 році не буде - нардеп

Сенат США увосьме відхилив короткострокову резолюцію про фінансування державного бюджету - посол

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА