Майже 480 власників домогосподарств отримали мікрогранти від УЧХ

Майже 480 власників домогосподарств отримали мікрогранти від Українського Червоного Хреста (УЧХ) на розвиток або відновлення власної справи.

"Український Червоний Хрест продовжує підтримувати людей, які прагнуть відновити своє життя та забезпечити стабільний дохід. У межах програми "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування" вже 478 власників домогосподарств отримали 47,8 млн гривень мікрогрантів на реалізацію власних бізнес-планів", — повідомили у департаменті комунікацій і маркетингу Національного комітету Товариства Червоного Хреста України у середу.

Учасниками програми стали ті, хто постраждав від війни — зокрема через втрату роботи, житла чи знищення підприємств.

Відбір учасників відбувався у два етапи. Перша хвиля конкурсу завершилась у липні цього року та охопила 8 областей і м. Київ. Друга хвиля проводилась у Вінницькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Черкаській і Хмельницькій областях, а також у м. Києві.

Підтримані бізнеси працюють у різних сферах, зокрема: ремонтні послуги та майстерні; індустрія краси — перукарні, косметологічні та манікюрні послуги; громадське харчування — кав’ярні, пекарні; виробництво й торгівля — сантехнічні, будівельні, дитячі товари; освітні послуги, дитячі кімнати; тваринництво, бджільництво, рослинництво.

Програму "Перезавантаження" УЧХ реалізує за підтримки Іспанського, Данського та Швейцарського Червоного Хреста.

Програма діє з 2024 року та спрямована на підтримку мікропідприємництва серед внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, членів їхніх родин і представників інших вразливих категорій населення.