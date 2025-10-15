Лондон і Оттава можуть приєднатися до плану ЄС щодо використання активів РФ – ЗМІ

Велика Британія і Канада збираються приєднатися до плану Євросоюзу щодо надання Україні кредитів за рахунок заморожених російських активів, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

"Великобританія і Канада приєднаються до плану ЄС щодо використання частини майже $300 млрд активів Центробанку РФ, що знаходяться в країнах G7, в спробі збільшити фінансову підтримку України", - пише агентство з посиланням на джерела.

Відзначається, що в ЄС, за даними співрозмовників агентства, наближаються до укладення угоди, яка дозволить видавати Україні кредити за допомогою механізму, що не включає в себе вилучення активів.

За останніми даними Міністерства закордонних справ Великобританії, санкції Великої Британії заморозили російські активи на суму понад 25 млрд фунтів стерлінгів ($33,3 млрд), а ЄС утримує близько EUR 200 млрд ($232 млрд). Дотепер фінансування, що надходило до України з заморожених російських активів, обмежувалося прибутками та відсотками, нарахованими на них. Більшість з них утримується через бельгійську клірингову палату Euroclear, що викликає неохоту з боку Бельгії та інших країн.

"Ми готові рухатися в напрямку скоординованого використання вартості заморожених російських суверенних активів для підтримки збройних сил України і, таким чином, примусити Росію сісти за стіл переговорів. Ми прагнемо зробити це у тісній співпраці зі США", – заявили лідери E3 у п'ятницю. "Ми домовилися розробити подальші сміливі та інноваційні механізми для збільшення вартості війни Росії та посилення тиску. Це включає в себе просування заходів щодо російського тіньового флоту".

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія розглядає можливість використання російських заморожених активів у розмірі близько EUR 170 млрд, які наразі зберігаються у фінансовому депозитарії Euroclear у Брюсселі. Передбачається, що EUR 140 млрд з цих коштів підуть на репараційний кредит Україні. Очікується, що це питання буде розглядатися на саміті ЄС 23-24 жовтня.

Тим часом, раніше видання Politico повідомило, що бельгійський прем'єр Барт Де Вевер на недавньому неформальному саміті ЄС в Копенгагені висловив побоювання у зв'язку з такими планами. Він заявив, що схема Єврокомісії щодо використання заморожених російських активів по суті прирівнюється до конфіскації. За його словами, "різниця між" репараційним кредитом" і конфіскацією насправді є незначною, і якщо ці активи залишаться замороженими на тривалий термін, то таку схему можуть розцінювати як квазіконфіскацію".

Де Вевер зажадав від Євросоюзу більше гарантій для своєї країни, вказуючи на можливі юридичні наслідки такого кроку. ЗМІ відзначають, що і у лідерів ряду інших країн є побоювання з приводу запропонованого плану.