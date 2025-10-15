Інтерфакс-Україна
Події
11:02 15.10.2025

Окупанти зайняли 16 кв км "сірої зони", окупувавши 3 села на заході Донецької області – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти окупували три села Волноваського району Донецької області поблизу адмінкордонів з Дніпропетровською та Запорізькою областями, завдяки чому збільшили площу контролю на новопавлівському напрямку на 16,14 кв км.

"Ворог окупував Перебудову, Комар та Мирне, а також просунувся поблизу Іванівки та Воскресенки (сусідні села на тому ж напрямкові – ІФ-У)", - повідомлялося в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState в ніч на середу.

При цьому, як слідує з мапи DeepState, збільшення площі контролю окупантів з ведора понеділока супроводжувалося зменшенням "сірої зони" невизначеного контролю на цьому ж новопавлівському напрямку майже на ту ж площу - на 14,45 кв км. Таким чином, можна зробити висновок, що збільшення окупованої площі відбулося майже виключно за рахунок закріплення ворога в "сірій зоні".

Натомість суттєво - на 10,1 кв км - зросла "сіра зона" поблизу Мілового Харківської області уздовж державного кордону з РФ, де збільшення площі окупації не спостерігається. Раніше "сіра зона" там суттєво зростала на минулих вихідних після того, як кілька місяців лишалася незмінною.

На всіх інших напрямках лінія фронту, за даними DeepState, без змін.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) показує на своїх мапах до зведення за 14 жовтня нетільки Перебудову, Комар та Мирне, але і Воскресенку як окуповані росіянами, а Іванівку Дніпропетровської області, яка лежить на межі з Донецькою, у "сірій зоні", тоді як DeepState її позначає під українським контролем.

Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 15 жовтня також позначає Перебудову, Комар, Мирне і Воскресенку в окупованій зоні, і додатково стрілкою – атаку окупантів на Іванівку.

Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю на 8,65 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 2,92 кв. км.

Теги: #війна #просування_ворога #deepstate

