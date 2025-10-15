Безробітний з Донеччині коригував для ворога авіаудари по позиціях ЗСУ та Нацполіції

Служба безпеки України затримала ще одного російського агента у Донецькій області: на замовлення ФСБ місцевий безробітний коригував ракетно-бомбові та дронові атаки окупантів по Краматорську та його околицях.

"За координатами цього фігуранта окупанти сподівалися вдарити по запасних командних пунктах і логістичних складах ЗСУ та штурмової бригади "Лють" Нацполіції, які воюють на східному фронті", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі в середу.

За інформацією української спецслужби, до уваги ФСБ РФ 52-річний місцевий безробітний потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі у Телеграм-каналах.

Для виконання ворожого завдання агент обходив територію громади та позначав на гугл-картах об’єкти з найбільшим зосередженням особового складу і військової техніки.

"Також він фіксував адреси будівель та закритих територій, де, на його думку, могли зберігатися зброя, боєприпаси та амуніція українських військ", - зазначається в повідомленні.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожого поплічника і провели комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

На фінальному етапі спецоперації агента затримали. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою.

Заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.