Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Нечволодівки Харківської області

Фото: t.me/synegubov

Протягом минулої доби ЗС РФ завдала ударів по 5 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"У с. Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждали 54-річний чоловік і 52-річна жінка", - написв Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілів у Куп'янському районі пошкоджено автомобіль та приватний будинок, в Ізюмському - цивільне підприємство і складську будівлю.