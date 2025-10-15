Сили безпілотних систем уразили за добу 947 ворожих цілей

Фото: https://t.me/robert_magyar

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 947 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок середи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 285 одиниць особового складу, з яких 151 – ліквідовано; 20 точок вильоту пілотів БпЛА; 16 артилерійських систем; 3 бронемашини; 2 танки; 46 одиниць автомобільної техніки; 43 мотоцикли; 64 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж жовтня (01–14.10) знищено/уражено 11864 цілі, з них 3457 – особовий склад противника", - повідомили СБС.