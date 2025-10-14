Інтерфакс-Україна
20:27 14.10.2025

"Укрзалізниця" зазнала близько 300 атак з серпня — на чверть більше, ніж за аналогічний період 2024р

Об’єкти АТ "Укрзалізниця" від початку серпня 2025 року зазнали близько 300 атак, що на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила пресслужба компанії в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Раніше віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у телеграм-каналі заявляв, що від початку серпня по об’єктах УЗ нанесено майже 300 ударів, а всього за час повномасштабного вторгнення поранений 221 залізничник, 37 загинули під час виконання своїх обов’язків.

"Щодня залізниця встигає в середньому за 4 години відновити інфраструктуру після атак — і вже того ж дня продовжує рух", - наголосив Кулеба.

Як повідомлялося, на початку літа глава "Укрзалізниці" Олександр Перцовський заявив про посилення заходів безпеки у зв’язку з погрозами ворога зупинити залізницю. Він повідомив, що загалом на той момент залізничну інфраструктуру атакували понад 3,7 тис. разів. Злочинів, кваліфікованих як диверсія або терористичний акт - біля 300, як порушення законів та звичаїв війни - понад 400.

З кінця літа Росія почала наносити прицільні удари по вузлових станціях, прифронтових вокзалах, інфраструктурі т локомотивах, в результаті на кількох напрямках "Укрзалізниця" вимушено перейшла на комбіновані перевезення із застосуванням автобусів.

 

