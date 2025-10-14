"Укрзалізниця" зазнала близько 300 атак з серпня — на чверть більше, ніж за аналогічний період 2024р

Фото: https://www.facebook.com/

Об’єкти АТ "Укрзалізниця" від початку серпня 2025 року зазнали близько 300 атак, що на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила пресслужба компанії в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Раніше віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у телеграм-каналі заявляв, що від початку серпня по об’єктах УЗ нанесено майже 300 ударів, а всього за час повномасштабного вторгнення поранений 221 залізничник, 37 загинули під час виконання своїх обов’язків.

"Щодня залізниця встигає в середньому за 4 години відновити інфраструктуру після атак — і вже того ж дня продовжує рух", - наголосив Кулеба.

Як повідомлялося, на початку літа глава "Укрзалізниці" Олександр Перцовський заявив про посилення заходів безпеки у зв’язку з погрозами ворога зупинити залізницю. Він повідомив, що загалом на той момент залізничну інфраструктуру атакували понад 3,7 тис. разів. Злочинів, кваліфікованих як диверсія або терористичний акт - біля 300, як порушення законів та звичаїв війни - понад 400.

З кінця літа Росія почала наносити прицільні удари по вузлових станціях, прифронтових вокзалах, інфраструктурі т локомотивах, в результаті на кількох напрямках "Укрзалізниця" вимушено перейшла на комбіновані перевезення із застосуванням автобусів.