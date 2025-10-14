Інтерфакс-Україна
19:32 14.10.2025

Зеленський: В Одесі буде військова адміністрація, керівника призначу найближчим часом

Одеса отримає більший захист та більшу підтримку у форматі міської військової адміністрації, керівника буде призначено найближчим часом, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Був сьогодні на доповіді керівник Служби безпеки України Василь Малюк. Я дякую службі за сильну роботу на захист України, на протидію російським агентурним мережам. І також була розмова по ситуації в прифронтових громадах та на півдні нашої держави, зокрема в Одесі. Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом", - заявив президент під час вечірнього відеозвернення.

Як повідомлялось, у понеділок Комісія при президентові України з питань громадянства прийняла рішення про припинення громадянства України міському голові Одеси Геннадію Труханову. Таке рішення, зокрема, ґрунтується на доказовій базі Служби безпеки України і затверджене указом президента України, повідомляла пресслужба СБУ.

Труханов заявив, що планує продовжувати виконання своїх повноважень доки міська рада припинить їх. Також він заявив, що припинення його українського громадянства є "фальсифікацією" і планує звернутися з позовами до українських судів, а також до Європейського суду з прав людини.

 

