Інтерфакс-Україна
Події
19:23 14.10.2025

Екстрені відключення світла скасовані в Київській області

1 хв читати
Екстрені відключення світла скасовані в Київській області

Екстрені відключення електроенергії скасовані в Київській області, де вони ввечері вівторка застосовувалися для Броварського, Бориспільського та Обухівського районів, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Київщина: екстрені відключення світла скасовано", – йдеться в повідомленні ДТЕК в Телеграм.

Натомість "Сумиобленерго" у своєму Facebook повідомив про додаткове введення ще двох черг споживачів до раніше аварійно відключених двох.

Як повідомлялося, аварійні відключення електроенергії через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі увечері вівторка (приблизно після 17:00) були застосовані в восьми областях: у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській.

В Запорізькій області аварійно знеструмлюються тільки промислові споживачі.

На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовується три черги погодинних відключень.

Джерела: https://t.me/dtek_ua/2681

https://www.facebook.com/sumyoblenergo/posts/

Теги: #скасування #київщина #відключення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:55 13.10.2025
Правоохоронець на Київщині за $10 тис. сприяв незаконному вирощуванню наркотичних засобів - ДБР

Правоохоронець на Київщині за $10 тис. сприяв незаконному вирощуванню наркотичних засобів - ДБР

14:11 13.10.2025
Графіки аварійних відключень е/е скасовані в Харківській області – обленерго

Графіки аварійних відключень е/е скасовані в Харківській області – обленерго

13:15 13.10.2025
Графіки аварійних відключень е/е скасовані у Дніпропетровській області – ДТЕК

Графіки аварійних відключень е/е скасовані у Дніпропетровській області – ДТЕК

13:34 12.10.2025
Двоє енергетиків поранено через російську атаку на Київщині – ОВА

Двоє енергетиків поранено через російську атаку на Київщині – ОВА

00:13 11.10.2025
Екстрені відключення світла скасовані в Київській та Дніпропетровській областях та в Запоріжжі - ДТЕК

Екстрені відключення світла скасовані в Київській та Дніпропетровській областях та в Запоріжжі - ДТЕК

11:08 10.10.2025
У Київській, Полтавській, Харківській, Сумській областях діють графіки аварійних відключень електроенергії та спецграфіки - Свириденко

У Київській, Полтавській, Харківській, Сумській областях діють графіки аварійних відключень електроенергії та спецграфіки - Свириденко

07:51 10.10.2025
На Сумщині запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії

На Сумщині запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії

11:53 03.10.2025
Усі АЗК "Укрнафти" у разі вимкнення е/е продовжують працювати, 360 з них – у режимі пунктів незламності

Усі АЗК "Укрнафти" у разі вимкнення е/е продовжують працювати, 360 з них – у режимі пунктів незламності

16:24 02.10.2025
"Чернігівобленерго" вводить додаткові відключення споживачів понад встановлений графік

"Чернігівобленерго" вводить додаткові відключення споживачів понад встановлений графік

11:41 30.09.2025
РФ завдала ударів по енергооб'єктах на Чернігівщині, є відключення

РФ завдала ударів по енергооб'єктах на Чернігівщині, є відключення

ВАЖЛИВЕ

Труханов заявив, що продовжить виконувати повноваження мера до ухвалення міськрадою відповідного рішення

Аварійні відключення е/е застосовуються у восьми областях - "Укренерго"

Аварійні відключення е/е відбуваються на Сумщині й Полтавщині - обленерго

Екстрені відключення світла діють в Дніпропетровській, Донецькій та частково в Київській областях - ДТЕК

СБУ: за матеріалами спецслужби меру Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України

ОСТАННЄ

Труханов заявив, що продовжить виконувати повноваження мера до ухвалення міськрадою відповідного рішення

"Укрметалургпром" обурений обранням в керівні органи Worldsteel російського олігарха Мордашова

Аварійні відключення е/е застосовуються у восьми областях - "Укренерго"

На Дніпропетровщині в результаті обстрілу загинула жінка – ОВА

Кличко: Київ встановить 500 мобільних укриттів, потреби в них визначать РДА

Аварійні відключення е/е відбуваються на Сумщині й Полтавщині - обленерго

Екстрені відключення світла діють в Дніпропетровській, Донецькій та частково в Київській областях - ДТЕК

СБУ: за матеріалами спецслужби меру Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України

Президент призначив заступника начальника Генштабу ЗСУ Острянського першим заступником секретаря РНБО замість Хомчака – укази

ДОТ Міноборони вперше закуповує модульні бронежилети у розширеній комплектації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА