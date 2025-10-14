Екстрені відключення світла скасовані в Київській області

Екстрені відключення електроенергії скасовані в Київській області, де вони ввечері вівторка застосовувалися для Броварського, Бориспільського та Обухівського районів, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Київщина: екстрені відключення світла скасовано", – йдеться в повідомленні ДТЕК в Телеграм.

Натомість "Сумиобленерго" у своєму Facebook повідомив про додаткове введення ще двох черг споживачів до раніше аварійно відключених двох.

Як повідомлялося, аварійні відключення електроенергії через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі увечері вівторка (приблизно після 17:00) були застосовані в восьми областях: у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській.

В Запорізькій області аварійно знеструмлюються тільки промислові споживачі.

На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовується три черги погодинних відключень.

Джерела: https://t.me/dtek_ua/2681

https://www.facebook.com/sumyoblenergo/posts/