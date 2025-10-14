На Дніпропетровщині в результаті обстрілу загинула жінка – ОВА

Російські окупанти вдень у вівторок, 14 жовтня, атакували Дніпропетровщину із застосуванням БПЛА та артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Протягом дня під ворожими ударами була Нікопольщина. Агресор бив FPV-дронами та артилерією. Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. На жаль, загинула жінка. Пошкоджені 6 приватних будинків, кілька господарських і надвірних споруд, 3 парники", - написав Лисак в телеграм-каналі.

Крім того, в результаті атаки в Павлограді пошкоджена інфраструктура.

На Синельниківщині агресор влучив КАБом по Покровській громаді. Понівечений газогін.

Силами оборони були знищені 3 повітряні цілі.