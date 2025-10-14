Інтерфакс-Україна
Події
18:30 14.10.2025

Екстрені відключення світла діють в Дніпропетровській, Донецькій та частково в Київській областях - ДТЕК

1 хв читати
Екстрені відключення світла діють в Дніпропетровській, Донецькій та частково в Київській областях - ДТЕК

Екстрені відключення світла застосовані за командою НЕК "Укренерго" в Дніпропетровській, Донецькій областях, а також в Бориспільському, Броварському та Обухівському районах Київської області, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Дніпропетровщина, Донеччина, Броварський, Бориспільський та Обухівський райони Київщини. Діють екстрені відключення за командою "Укренерго",- йдеться в повідомленні ДТЕК у Facebook у вівторок

Як повідомлялося, аварійні відключення були застосовані зранку понеділка і тривали понад 3 години в Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Харківській та для промисловості в Запорізькій областях. На Чернігівщині вже кілька днів поспіль діють погодинні графіки відключень через наслідки атак РФ по енергосистемі.

Теги: #дтек #відключення_світла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:55 14.10.2025
Аварійні відключення е/е застосовуються у восьми областях - "Укренерго"

Аварійні відключення е/е застосовуються у восьми областях - "Укренерго"

18:44 14.10.2025
Аварійні відключення е/е відбуваються на Сумщині й Полтавщині - обленерго

Аварійні відключення е/е відбуваються на Сумщині й Полтавщині - обленерго

09:37 13.10.2025
Екстрені відключення е/е застосовані у Дніпропетровській та Донецькій областях - ДТЕК

Екстрені відключення е/е застосовані у Дніпропетровській та Донецькій областях - ДТЕК

13:34 12.10.2025
Двоє енергетиків поранено через російську атаку на Київщині – ОВА

Двоє енергетиків поранено через російську атаку на Київщині – ОВА

11:26 11.10.2025
На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

08:06 11.10.2025
ДТЕК відновив електропостачання понад 800 тис. родин Києва після обстрілів

ДТЕК відновив електропостачання понад 800 тис. родин Києва після обстрілів

19:49 10.10.2025
ДТЕК збільшив виробництво е/е, щоб мінімізувати відключення

ДТЕК збільшив виробництво е/е, щоб мінімізувати відключення

16:48 10.10.2025
ДТЕК повернув світло ще 153 тис. мешканців столиці після масованого обстрілу РФ

ДТЕК повернув світло ще 153 тис. мешканців столиці після масованого обстрілу РФ

14:57 10.10.2025
Графіки погодинних відключень е/е можливі лише за командою "Укренерго", про що споживачам оперативно повідомлять, – "ДТЕК"

Графіки погодинних відключень е/е можливі лише за командою "Укренерго", про що споживачам оперативно повідомлять, – "ДТЕК"

14:08 10.10.2025
"ДТЕК" заживив насамперед критичну інфраструктуру в Києві, працює над подальшим підключенням споживачів

"ДТЕК" заживив насамперед критичну інфраструктуру в Києві, працює над подальшим підключенням споживачів

ВАЖЛИВЕ

Труханов заявив, що продовжить виконувати повноваження мера до ухвалення міськрадою відповідного рішення

Аварійні відключення е/е застосовуються у восьми областях - "Укренерго"

Аварійні відключення е/е відбуваються на Сумщині й Полтавщині - обленерго

СБУ: за матеріалами спецслужби меру Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України

Президент призначив заступника начальника Генштабу ЗСУ Острянського першим заступником секретаря РНБО замість Хомчака – укази

ОСТАННЄ

Екстрені відключення світла скасовані в Київській області

Труханов заявив, що продовжить виконувати повноваження мера до ухвалення міськрадою відповідного рішення

"Укрметалургпром" обурений обранням в керівні органи Worldsteel російського олігарха Мордашова

На Дніпропетровщині в результаті обстрілу загинула жінка – ОВА

Кличко: Київ встановить 500 мобільних укриттів, потреби в них визначать РДА

СБУ: за матеріалами спецслужби меру Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України

Президент призначив заступника начальника Генштабу ЗСУ Острянського першим заступником секретаря РНБО замість Хомчака – укази

ДОТ Міноборони вперше закуповує модульні бронежилети у розширеній комплектації

Рада оборони Харківської області розширила зону обов'язкової евакуації сімей із дітьми з Куп‘янського району

ООН про атаку Росії на гумконвой на Херсонщині: такі удари є абсолютно неприйнятними

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА