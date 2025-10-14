Екстрені відключення світла діють в Дніпропетровській, Донецькій та частково в Київській областях - ДТЕК

Екстрені відключення світла застосовані за командою НЕК "Укренерго" в Дніпропетровській, Донецькій областях, а також в Бориспільському, Броварському та Обухівському районах Київської області, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Дніпропетровщина, Донеччина, Броварський, Бориспільський та Обухівський райони Київщини. Діють екстрені відключення за командою "Укренерго",- йдеться в повідомленні ДТЕК у Facebook у вівторок

Як повідомлялося, аварійні відключення були застосовані зранку понеділка і тривали понад 3 години в Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Харківській та для промисловості в Запорізькій областях. На Чернігівщині вже кілька днів поспіль діють погодинні графіки відключень через наслідки атак РФ по енергосистемі.