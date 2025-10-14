Стубб після розмови із Зеленським: Зараз ключовим є зосередження на військовій допомозі Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб після телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським наголосив на важливості зосередження зараз на короткостроковій військовій допомозі, довгострокових гарантіях безпеки та мирному процесі.

"Дякую за глибоку розмову. Завжди добре обмінятися думками щодо розвитку ситуації стосовно агресивної війни Росії. Зараз головне – зосередитися на короткостроковій військовій допомозі, довгострокових гарантіях безпеки та мирному процесі", - написав Стубб у соцмережі Х.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про розмову зі своїм фінським колегою Александром Стуббом.

Зеленський зазначив, що зараз, коли війна на Близькому Сході завершується, важливо "не втратити імпульс поширення миру". За словами президента, війна у Європі також може бути завершена, і для цього максимально важливе лідерство як Сполучених Штатів, так і інших партнерів.

10 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.