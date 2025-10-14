РФ завдала понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, під ударамим були інші регіони України

Російські війська протягом минулої доби завдали 532 удари по 14 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його даними, у Пологівському районі двоє людей загинуло внаслідок удару безпілотника по цивільному автомобілю.

"Війська рф здійснили 7 авіаударів по Барвинівці, Гуляйполю, Малинівці та Білогір’ю. 311 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Тернувате, Біленьке, Плавні, Степове, Приморське, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне та Білогір’я", - зазначено Федоров у Телеграм ранком вівторка.

Також зафіксовано чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та 210 артилерійських ударів по Плавнях, Степовому, Приморському, Гуляйполю, Щербаках, Малинівці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Новоандріївці, Чарівному та Білогір’ю.

"Надійшло 27 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури", - підсумував очільник ОВА.

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і восьми населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов

"Внаслідок обстрілів постраждали 62 людини. У м. Харків травмувалися чоловіки 79 і 68 років, жінки 75, 73, 44, 69, 74 років, також гострої реакції на стрес зазнали 50 пацієнтів лікарні; у м. Куп’янськ постраждали 78-річна, 58-річна і 71-річна жінки та 57-річний, 72 річний чоловіки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, усі споживачі, знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів Харкова, вже знову зі світлом.

Увечері по Покровській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області російські війська завдали удару КАБами, внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків — 26 і 32 років, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Постраждало чоловіки 26 та 32 років. Понівечено інфраструктуру", — зазначив очільник ОВА.

За його словами, по Нікопольщині ворог завдавав ударів FPV-дронами, влучання зафіксовано по райцентру та Покровській громаді.

"Люди вціліли. Пошкоджено приватний будинок", — додав Лисак.

Як повідомляє начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, ворог продовжує нищити об’єкти критичної інфраструктури Кіровоградської області.

Цього разу пошкодження зафіксовано на території Долинської та Новопразької громад: "Попередньо - без жертв. Є пошкодження будівель. Без світла 5 населених пунктів. На обʼєктах пожежі ліквідовані. Всі служби працюють", - інформує голова ОВА.

Росіяни у понеділок атакували ударними безпілотниками легкові автомобілі, внаслідок чого двоє людей загинули, ще троє дістали поранень, повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

"У результаті чергових атак ударними FPV-дронами по місту Костянтинівка є загиблі та поранені серед цивільного населення. В одному з випадків ворожий дрон влучив у легковий автомобіль, у якому пересувалися місцеві жителі. Внаслідок вибуху двоє людей загинули на місці — отримали травми, не сумісні з життям. Ще двоє цивільних зазнали поранень під час руху автомобілем та самостійно звернулися по медичну допомогу до лікарні у місті Дружківці", - написав він на сторінці у Facebook.

За його словами, інший удар FPV-дроном також був спрямований по Костянтинівці. "Поранення отримав один цивільний, який самостійно звернувся за допомогою до лікарні у місті Краматорськ. Постраждалий також перебував у автомобілі під час атаки. Внаслідок обох обстрілів пошкоджено легкові машини", - додав Горбунов.