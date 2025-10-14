Близько 30 тис. абонентів залишилися без світла внаслідок ворожих авіаударів по Харкову

У Харкові близько 30 тис. абонентів залишилися без електропостачання внаслідок російського авіаудару, повідомив міський голова Ігор Терехов у коментарі журналістам.

"Крім того, пошкоджено лінії електропередач. Кілька районів залишилися без електропостачання. Близько 30 тис. абонентів зараз перебувають без світла. Комунальні служби та енергетики працюють, щоб якнайшвидше все відновити. Ворог бʼє по енергетиці, трансформаторним підстанціям – намагається зробити все, щоб залишити нас без електропостачання", – зазначив Терехов, якого цитує пресслужба Харківської міськради.

За словами міського голови, попередньо було зафіксовано три удари керованими авіабомбами (КАБами). Внаслідок вибуху пошкоджено одну з міських лікарень, де перебували пацієнти на стаціонарному лікуванні.

"Там було вибито понад 200 вікон. Четверо осіб зазнали поранень", – повідомив Терехов.

За його словами, всіх 57 пацієнтів, які перебували в лікарні під час удару російськими керованими авіабомбами (КАБами), переведено до іншого лікувального закладу. Їх додатково обстежують лікарі на предмет поранень та гострої реакції на стрес".