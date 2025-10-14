Інтерфакс-Україна
Події
07:57 14.10.2025

На Дніпропетровщині ворог атакував Покровську громаду КАБами, поранено двох чоловіків

1 хв читати
На Дніпропетровщині ворог атакував Покровську громаду КАБами, поранено двох чоловіків

Увечері по Покровській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області російські війська завдали удару КАБами, внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків — 26 і 32 років, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Постраждали чоловіки 26 та 32 років. Понівечена інфраструктура", — зазначив очільник ОВА.

За його словами, по Нікопольщині ворог завдавав ударів FPV-дронами, влучання зафіксовано по райцентру та Покровській громаді.

"Люди вціліли. Пошкоджений приватний будинок", — додав Лисак.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:29 14.10.2025
РФ завдала понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області – ОВА

РФ завдала понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області – ОВА

22:04 13.10.2025
РФ атакувала Харків керованими авіабомбами, під ударом Слобідський район

РФ атакувала Харків керованими авіабомбами, під ударом Слобідський район

08:38 13.10.2025
П'ятеро постраждалих через російський обстріл Херсонщини

П'ятеро постраждалих через російський обстріл Херсонщини

08:15 13.10.2025
Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одещини, є постраждалий

Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одещини, є постраждалий

07:39 13.10.2025
Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, пошкоджені будинки, газогін і ЛЕП

Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, пошкоджені будинки, газогін і ЛЕП

07:36 13.10.2025
Під ворожим обстрілом 18 населених пунктів Запорізької області, дві жертви та двоє постраждалих

Під ворожим обстрілом 18 населених пунктів Запорізької області, дві жертви та двоє постраждалих

09:07 11.10.2025
У Харківській області троє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

У Харківській області троє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

08:10 11.10.2025
Четверо постраждалих через російський обстріл Херсонщини

Четверо постраждалих через російський обстріл Херсонщини

07:45 11.10.2025
Під ворожим обстрілом 14 населених пунктів Запорізької області, 11 постраждалих і дві жертви

Під ворожим обстрілом 14 населених пунктів Запорізької області, 11 постраждалих і дві жертви

08:25 10.10.2025
Одна людина постраждала внаслідок нічних ракетно-дронових атак у Дніпропетровській області

Одна людина постраждала внаслідок нічних ракетно-дронових атак у Дніпропетровській області

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував впродовж доби 190 бойових зіткнень

РФ атакувала Харків керованими авіабомбами, під ударом Слобідський район

ЄС намагається досягти результату щодо 19-го пакету санкцій до саміту, який відбудеться наступного тижня - Каллас

Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу

ОСТАННЄ

Близько 30 тис. абонентів залишилися без світла внаслідок ворожих авіаударів по Харкову

Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 145 од. спецтехніки

Генштаб зафіксував впродовж доби 190 бойових зіткнень

Трамп заявив про просування свого плану щодо Гази та створення Ради миру

14 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

Ворог пошкодив об’єкти критичної інфраструктури у Кіровоградській області

Глава МЗС Німеччини закликав Трампа посилити тиск на Путіна для завершення війни в Україні

Трамп підтвердив зустріч із Зеленським у Білому домі та заявив, що Ердоган може допомогти у війні РФ і України

До 60% потреб у пальному Росія може покривати лише імпортом – СЗР

Окупанти втратили 113 осіб на покровському напрямку - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА