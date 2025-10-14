На Дніпропетровщині ворог атакував Покровську громаду КАБами, поранено двох чоловіків

Увечері по Покровській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області російські війська завдали удару КАБами, внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків — 26 і 32 років, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Постраждали чоловіки 26 та 32 років. Понівечена інфраструктура", — зазначив очільник ОВА.

За його словами, по Нікопольщині ворог завдавав ударів FPV-дронами, влучання зафіксовано по райцентру та Покровській громаді.

"Люди вціліли. Пошкоджений приватний будинок", — додав Лисак.