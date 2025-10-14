Інтерфакс-Україна
07:29 14.10.2025

РФ завдала понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області – ОВА

Російські війська протягом минулої доби завдали 532 удари по 14 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його даними, у Пологівському районі двоє людей загинули внаслідок удару безпілотника по цивільному автомобілю.

"Війська рф здійснили 7 авіаударів по Барвинівці, Гуляйполю, Малинівці та Білогір’ю. 311 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Тернувате, Біленьке, Плавні, Степове, Приморське, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне та Білогір’я", - зазначено Федоров у Телеграм ранком вівторка.

Також зафіксовано 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та 210 артилерійських ударів по Плавням, Степовому, Приморському, Гуляйполю, Щербакам, Малинівці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Новоандріївці, Чарівному та Білогір’ю.

"Надійшло 27 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури", - підсумував очільник ОВА.

 

