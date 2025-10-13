Зеленський планує зустрітися з Трампом у п'ятницю у Вашингтоні

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський планує у п'ятницю, 17 жовтня, зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

"Я на цьому тижні зустрінуся в Вашингтоні з президентом Трампом. Думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту", - сказав Зеленський під час преспідходу з високим представником Європейського союзу із закордонних справ Каєю Каллас у понеділок.

Пізніше президент уточнив, що зустріч відбудеться у п’ятницю.

Зеленський зазначив, що обговорював із Трампом по телефону далекобійні спроможності України, а також інші "сенсативні" питання і для цього не вистачило однієї телефонної розмови.

За словами глави держави, головними темами його зустрічі з американським лідером будуть оборона, а також можливості чинити тиск на Росію в довгостроковій перспективі.

"Отже, головна тема – це протиповітряна оборона, а також я матиму зустріч з енергетичними компаніями. Мені це було потрібно, це була пропозиція президента (Трампа – ІФ-У), тому що зараз є певні потреби через різні формати атак, які вже здійснила Росія", - зазначив Зеленський.