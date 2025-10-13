Інтерфакс-Україна
Події
18:43 13.10.2025

Зеленський за підсумками Ставки: Питання №1 – захист і відновлення енергетики; для захисту від дронів сформують додаткові групи гелікоптерів

Зеленський за підсумками Ставки: Питання №1 – захист і відновлення енергетики; для захисту від дронів сформують додаткові групи гелікоптерів

Розширення можливості армійської авіації для захисту від дронів та відновлення енергетики – основні питання, що обговорювалися на Ставці верховного головнокомандувача у понеділок, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні Ставку. Питання номер один – захист і відновлення енергетики. Були доповіді щодо ремонтних робіт у регіонах після російських ударів. Вдячний усім, хто залучений і працює фактично цілодобово, – часто це справді героїчні зусилля наших енергетиків, ремонтних бригад, ДСНС України. Найбільш складна ситуація в прифронтових громадах і поблизу кордону з Росією – там, де в російських ударних дронів і ракет найменший час підльоту й тривоги та обстріли тривають майже постійно", - написав він у Телеграмі.

Зеленський зазначив, що серед військових питань розглядалося розширення можливості армійської авіації для захисту від дронів.

"Військові питання: визначили, як розширити можливості армійської авіації для захисту від дронів. Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи. Працюємо з партнерами, щоб забезпечити Україні й більше необхідних типів літаків. Були доповіді по співпраці з компаніями – виробниками дронів-перехоплювачів – потрібні максимальні обсяги виробництва", - зазначив він.

Президент зазначив доповідь міністра оборони щодо підготовки нової зустрічі групи "Рамштайн".

"Сьогодні ж міністр оборони України Денис Шмигаль доповів щодо підготовки нового "Рамштайну" – зустріч уже в середу. Наші пріоритети – це ППО, і є не просто перелік необхідних систем і ракет до них, але й чітке розуміння, з якої країни і на яких умовах може бути швидке постачання", - зауважив Зеленський.

Він наголосив, що європейську програму постачання озброєння Security Action for Europe ще "треба наповнити реально актуальним змістом".

"Працюємо з партнерами і в рамках програм PURL і SAFE. І якщо PURL уже стала ефективною, то європейську програму Security Action for Europe ще треба наповнити реально актуальним змістом. Зокрема, потрібні такі елементи національної участі європейських країн у SAFE, які будуть стримувати Росію вже зараз. Саме припиненням цієї війни Росії проти України та надійним гарантуванням нашої безпеки можна зробити безпеку всієї Європи достатньо міцною", - підсумував Зеленський.

