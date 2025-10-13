Зеленський та президент Чехії обговорили продовження допомоги, зокрема з постачання артснарядів, обмінялися новими ідеями
Президенти України та Чехії Володимир Зеленський та Петр Павел обговорили продовження допомоги з боку Праги, зокрема в межах ініціативи щодо постачання артилерійських снарядів, а також обмінялися новими ідеями, що здатні посилити захист України "саме зараз".
"Обговорили чеську ініціативу з постачання артилерійських снарядів. Є також інші ідеї, які допоможуть посилити Україну й наш захист саме зараз. Домовилися, що наші команди все оперативно опрацюють", - написав Зеленський за підсумками розмови із президентом Чехії Петром Павелом.
Зеленський зазначив, що "Чехія дуже підтримує Україну, наших людей від самого початку цієї повномасштабної війни. Цінуємо всю надану допомогу, і сьогодні обговорили її продовження".
Також український лідер поінформував чеського колегу про російські удари по містах України і громадах.
Чеська ініціатива, що реалізується з квітня 2024 року, передбачає закупівлю снарядів у третіх країнах та постачання їх в Україну. Першу партію закуплених таким чином снарядів було доправлено в червні минулого року. Згідно з планами, озвученими раніше президентом Чехії, у 2025 році в рамках ініціативи в Україні планується надати не менш як 1,8 млн снарядів.
Вже в лютому 2025 року президент Чехії Павел заявив, що чеська ініціатива із закупівлі артилерійських снарядів для України в третіх країнах дала змогу поставити щонайменше 1,6 мільйона одиниць боєприпасів.
У травні тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль казав, що цього року Україна отримає від Чехії 400 тисяч артилерійських боєприпасів у межах чеської ініціативи.