УЧХ провів навчання з мінної безпеки для мешканців Сумщини
Український Червоний Хрест (УЧХ) провів інформаційні сесії з питань мінної безпеки у Шосткинській громаді (Сумська область).
“Фахівці Українського Червоного Хреста у пунктах незламності ДСНС України провели інформаційні сесії з мінної безпеки для жителів Шосткинської громади. Людям розповіли, як розпізнати вибухонебезпечні предмети, як діяти у разі їх виявлення, щоб зберегти життя собі й іншим”, - повідомив УЧХ у понеділок у Фейсбуці.
В УЧХ нагадали, що категорично заборонено наближатися до підозрілих предметів, брати їх до рук або переміщувати, здійснювати будь-який зовнішній вплив чи приносити додому. В разі виявлення підозрілого предмета необхідно негайно телефонувати за номером 101, 102 або 112.