УЧХ провів навчання з мінної безпеки для мешканців Сумщини

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) провів інформаційні сесії з питань мінної безпеки у Шосткинській громаді (Сумська область).

“Фахівці Українського Червоного Хреста у пунктах незламності ДСНС України провели інформаційні сесії з мінної безпеки для жителів Шосткинської громади. Людям розповіли, як розпізнати вибухонебезпечні предмети, як діяти у разі їх виявлення, щоб зберегти життя собі й іншим”, - повідомив УЧХ у понеділок у Фейсбуці.

В УЧХ нагадали, що категорично заборонено наближатися до підозрілих предметів, брати їх до рук або переміщувати, здійснювати будь-який зовнішній вплив чи приносити додому. В разі виявлення підозрілого предмета необхідно негайно телефонувати за номером 101, 102 або 112.