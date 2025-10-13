Інтерфакс-Україна
Події
16:18 13.10.2025

УЧХ провів навчання з мінної безпеки для мешканців Сумщини

1 хв читати
УЧХ провів навчання з мінної безпеки для мешканців Сумщини
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) провів інформаційні сесії з питань мінної безпеки у Шосткинській громаді (Сумська область).

“Фахівці Українського Червоного Хреста у пунктах незламності ДСНС України провели інформаційні сесії з мінної безпеки для жителів Шосткинської громади. Людям розповіли, як розпізнати вибухонебезпечні предмети, як діяти у разі їх виявлення, щоб зберегти життя собі й іншим”, - повідомив УЧХ у понеділок у Фейсбуці.

В УЧХ нагадали, що категорично заборонено наближатися до підозрілих предметів, брати їх до рук або переміщувати,  здійснювати будь-який зовнішній вплив чи приносити додому. В разі виявлення підозрілого предмета необхідно негайно телефонувати за номером 101, 102 або 112.

 

Теги: #учх #тчху #тренінг #сумщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:12 12.10.2025
УЧХ: П’ятеро дітей у безпеці – евакуація з Донеччини триває

УЧХ: П’ятеро дітей у безпеці – евакуація з Донеччини триває

13:48 11.10.2025
УЧХ вдосконалює механізми кризового реагування на надзвичайні ситуації

УЧХ вдосконалює механізми кризового реагування на надзвичайні ситуації

17:47 10.10.2025
УЧХ допомагає у Каневі постраждалим від повітряної атаки РФ

УЧХ допомагає у Каневі постраждалим від повітряної атаки РФ

12:05 10.10.2025
УЧХ допомагав постраждалим після повітряних атак росіян

УЧХ допомагав постраждалим після повітряних атак росіян

12:29 09.10.2025
Рятувальники ДСНС із Черкащини пройшли тренінги з першої допомоги від УЧХ

Рятувальники ДСНС із Черкащини пройшли тренінги з першої допомоги від УЧХ

17:19 08.10.2025
УЧХ поділився досвідом реагування на війну в штаб-квартирі Іспанського Червоного Хреста

УЧХ поділився досвідом реагування на війну в штаб-квартирі Іспанського Червоного Хреста

19:13 07.10.2025
УЧХ підтримує жителів Шостки після російських повітряних атак

УЧХ підтримує жителів Шостки після російських повітряних атак

19:44 05.10.2025
УЧХ працює на місцях ліквідації наслідків ударів РФ по Львівщині

УЧХ працює на місцях ліквідації наслідків ударів РФ по Львівщині

17:14 03.10.2025
УЧХ щодня евакуює людей з прифронтових населених пунктів Дніпропетровщини

УЧХ щодня евакуює людей з прифронтових населених пунктів Дніпропетровщини

14:48 03.10.2025
Люксембурзький Червоний Хрест реалізує проєкти у п’яти областях України

Люксембурзький Червоний Хрест реалізує проєкти у п’яти областях України

ВАЖЛИВЕ

Кабмін визначив опалювальний період з 1 листопада 2025р по 31 березня 2026р

Українська делегація обговорить у Вашингтоні зміцнення ППО, енергетику та санкції проти РФ - Єрмак

Сибіга: Ще 7 країн мають намір доєднатися до ініціативи PURL

ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас

Зеленський закликав учасників 71-ї щорічної сесії ПА НАТО прийняти рішення щодо систем ППО найближчим часом

ОСТАННЄ

СБУ і Нацполіція затримали 8 поплічників РФ, які вчиняли диверсії в Одесі

Правоохоронець на Київщині за $10 тис. сприяв незаконному вирощуванню наркотичних засобів - ДБР

Кабмін додав модуль управління ризиками до автоматизованої системи держнагляду та контролю для перевірок бізнесу

Понад 200 тис. 18-річних українців скористалися програмою "єКнига" - Мінкультури

В Словаччині 91 людина постраждала внаслідок аварії двох швидкісних поїздів – ЗМІ

Словенія приєднується до ініціативи PURL - прем’єр-міністр Голоб

Зеленський та президент Чехії обговорили продовження допомоги, зокрема з постачання артснарядів, обмінялися новими ідеями

Шмигаль обговорив з Каллас посилення безпеки України та Європи

Мінрозвитку спростувало інформацію про визначення урядом періоду опалювального сезону з 1 листопада 2025р до 31 березня 2026р

Інформації щодо постраждалих українців внаслідок зіткнення швидкісних потягів у Словаччині немає - МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА